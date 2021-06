Der Telegram-Kanal des bekannten Rechtsextremen und Antisemiten Attila Hildmann lässt sich auf iPhones und zahlreichen Android-Geräten nicht mehr aufrufen. Wie mehrere Medien berichten, haben die Anbieter den Zugriff auf den Kanal in der Messenger-App Telegram blockiert. Den Kanal hatte der frühere vegane Koch in der Vergangenheit immer wieder zur Verbreitung rechtsextremistischer und antisemitischer Inhalte genutzt.

Telegram ist dafür bekannt, selbst offensichtliche Hasspropaganda nur in den seltensten Fällen zu löschen. Deshalb handelten nun die Anbieter selbst. Betroffen sind von der Sperre jedoch nur jene Telegram-Apps, die in den offiziellen Stores von Apple und Google zum Download erhältlich sind. Über andere Kanäle lässt sich der Kanal jedoch weiter aufrufen.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Hildmann hatte in seinem Kanal erst kürzlich zur Tötung von Juden aufgerufen: „Der Jude will dich und deine Kinder mit seinen Spritzen ermorden“, schrieb Hildmann vor wenigen Tagen in seinem Kanal auf Telegram zu einem Video, das ihn beim Abfeuern mehrerer Schusswaffen auf einem Schießstand zeigt.

Mehr zum Thema Nach Haftbefehl gegen Rechtsextremisten Informant soll Attila Hildmann gewarnt haben

Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt bereits seit Monaten wegen volksverhetzender Äußerungen und öffentlichen Gewaltaufrufen gegen Hildmann. Im Februar wurde ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt, zu diesem Zeitpunkt hatte der Rechtsextremist, der sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, sich jedoch bereits in die Türkei abgesetzt. Dort hält er sich vermutlich auch zum heutigen Zeitpunkt noch auf. (Tsp)