Wegen gesundheitlicher Gefahren Apothekerverband warnt Lauterbach vor Cannabis-Legalisierung

Der Apothekerverband Nordrhein warnt vor der Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken und den gesundheitlichen Gefahren des Konsums. Die Bundesregierung will am Mittwoch über Gesundheitsminister Lauterbachs Pläne zur Legalisierung des Rauschmittels beraten.

Die Eckpunkte zum geplanten Gesetz sehen laut „Rheinischer Post“ vor, Erwerb und Besitz in der Höchstmenge von bis zu 30 Gramm Genuss-Cannabis für den Eigenkonsum straffrei zu lassen. Was Produktion, Lieferung und Vertrieb betrifft, so soll dies innerhalb eines lizenzierten und staatlich kontrollierten Rahmens zugelassen werden.

Die Apotheken sähen sich dabei in einem beruflichen Konflikt, sagte Verbandschef Thomas Preis der „Rheinischen Post“. Zwar seien sie aufgrund ihrer fachlichen Expertise bestens geeignet, die notwendigen hohen Qualitätsstandards bei der Abgabe und Beratung zu erfüllen.

„Andererseits sind Apothekerinnen und Apotheker Heilberufler“, betonte der Verbandschef. Besonders kritisch wird demnach eine „mögliche Wettbewerbssituation mit rein kommerziellen Anbietern gesehen“.

Preis geht ohnehin nicht davon aus, dass die Legalisierung von Cannabis in Deutschland bald kommen wird. „Wir rechnen nicht mit einer schnellen Umsetzung eines Gesetzgebungsverfahrens. Denn die größte Hürde bleibt nach wie vor das internationale und das EU-Recht“, sagte er. (AFP)

