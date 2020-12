Im US-Bundesstaat Georgia stehen am 5. Januar zwei Wahlen zum amerikanischen Oberhaus an. Die Rennen sind, laut Umfragen, äußerst knapp. Sollten beide Demokraten gewinnen, hätte die Partei von Joe Biden in beiden Kammern des Kongresses die Mehrheit. Im Senat stünde es zwar fünfzig zu fünfzig, doch bei einer Kampfabstimmung würde die Stimme der designierten Vizepräsidentin Kamala Harris entscheiden.



Am Samstag wird Trump in Georgia erwartet. Dort hatte er bei der Präsidentschaftswahl am 3. November rund 12.000 Stimmen weniger erhalten als Biden. Derzeit läuft eine zweite Neuauszählung, die aber das Ergebnis kaum wesentlich verändern dürfte. Deshalb wettert Trump seit seiner Niederlage im „Peach State“ (Pfirsich-Staat) gegen das gesamte Wahlsystem. Es sei betrugsanfällig und von außen manipulierbar. Beweise dafür hat er nicht vorgelegt.



Doch Teile seiner Basis hat er überzeugt – und radikalisiert. Deshalb rufen sie zum Wahlboykott auf. Da Wahlen ohnehin von finsteren Mächten eines „tiefen Staates“ kontrolliert würden, solle man sich nicht an ihnen beteiligen, heißt es auf dem Kurznotizdienst Twitter und dessen Rechtsausleger Parler. Selbst die Kandidaten der Republikaner seien geheime „liberal DemoRats“.



Solche Aufrufe entsetzen natürlich Georgias Republikaner sowie Mitglieder der Trump-Familie. „Ich sehe viele Menschen, die eigentlich auf unserer Seite stehen sollten und die jetzt zum Boykott der Wahlen aufrufen“, twitterte Trumps Sohn, Donald Trump Jr., am Montag. „That is NONSENSE. IGNORE those people.“ In weniger als zwei Wochen, am 14. Dezember, beginnen die Frühwahlen in Georgia. Viel Zeit bleibt dem abgewählten Präsidenten also nicht, um seine Anhänger von der Dringlichkeit einer Wahl zu überzeugen. (Malte Lehming)