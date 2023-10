Mehr „Basta“ wagen Wie Scholz zu dem Kanzler wächst, den sich so viele Sozialdemokraten wünschen

Olaf Scholz lehnt gelassen am Rednerpult. Der Kanzler schaut viel seltener in sein Manuskript als sonst, liest kaum nur ab, sucht den Blickkontakt mit den Abgeordneten. Eigentlich soll es in dieser Regierungserklärung nur um den nächsten EU-Gipfel gehen, aber Scholz spricht über Israel. Wie fest Deutschland an der Seite des von der Hamas attackierten Landes steht.

Er erzählt, wie sehr ihn auf seiner Israel-Reise das Treffen mit Angehörigen der Hamas-Geiseln „berührt“ hat und „nicht mehr loslässt“. Im Kampf gegen den Antisemitismus sei, so sagt er, „klare Kante gefragt und wir zeigen sie gemeinsam in Deutschland“. Genauso umreißt er in verständlicher Sprache seinen Kurs in der Migrationsfrage, der auch der seiner Bundesregierung werden soll.

Olaf Scholz, das deutet sich an diesem Donnerstagvormittag an, will nicht weitermachen wie bisher. Er will jetzt klarer sagen, wofür er steht, seiner Koalition mehr vorgeben, vielleicht sogar mehr „Basta“ wagen. Wie einst Gerhard Schröder, sein SPD-Vorvorgänger in diesem Amt.

Abgeordnete der Kanzlerpartei hören ihn bisher in der Öffentlichkeit für ihren Geschmack viel zu selten. Obwohl er in der Fraktion, so hört man, Klartext spricht. „Das“, sagt eine Sozialdemokratin, „ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.“

Vielleicht wächst Scholz in dieser neuen Krise zu dem Kanzler, den sich so viele Sozialdemokraten wünschen. Doch bisher spiegelt sich in Umfragen nicht, dass am Rednerpult im Bundestag an diesem Morgen jemand steht, der versucht, sich neu zu erfinden. Nach der Regierungserklärung kann CDU-Oppositionsführer Friedrich Merz sich genüsslich die miesen Prozentwerte der Ampelkoalition vornehmen.

Scholz weist nun seine Minister an

„14 plus 14 plus vier“, rechnet also Friedrich Merz vor, erst zeigt er auf die SPD-Fraktion, die bei 14 Prozent liegt, dann auf die der Grünen, ebenfalls 14, und danach auf die FDP, um bei seiner Union zu enden, „gleich 32.“ Er bezweifle, dass die Kanzlerpartei es ernst meine, mit breit im Bundestag getragenen Lösungen Migrationsfragen, obwohl er erst vor wenigen Tagen im Kanzleramt war, um darüber zu sprechen. Merz ätzt: „Machen Sie einfach so weiter.“

Scholz aber will genau das nicht. Er sagt, er wolle, „dass die irreguläre Migration begrenzt wird“. Er erklärt die Bedeutung des Asylkompromisses zwischen den EU-Staaten gerade für Deutschland, weil bisher Flüchtlinge „durch viele andere Länder gekommen sind, ohne jemals registriert worden zu sein“. Scholz führt aus, dass das von ihm selbst vergangene Woche vorgestellte Gesetzespaket „schnellere Asylverfahren“ ermöglichen und „es leichter machen wird, Abschiebungen durchzuführen“.

Er war auch bereit, weniger im Hintergrund und stärker öffentlichkeitswirksam zu führen. Nils Schmid, Bundestagsabgeordneter, nach der SPD-Fraktionssitzung vergangene Woche über Scholz

Er habe seine gesamte Ministerriege angewiesen, bei jedem Auslandsbesuch die Erwartung Deutschlands anzusprechen, dass das jeweilige Land seine Staatsangehörigen auch wieder bei sich aufnimmt. Der Kanzler dankt Merz für die Bereitschaft, die Probleme gemeinsam zu lösen.

All das gipfelt in einem Versprechen: Einer Ankündigung. „Die Bürgerinnen und Bürger erwarten Humanität und Ordnung“, sagt Scholz zu den Problemen, vor denen das Land in der Migrationsfrage steht: „Man kann sie lösen mit klarer Haltung und ohne jedes Ressentiment – die Bundesregierung wird das ihre dazu beitragen.“

Die drei starken Männer der Ampel: Mehr Gemeinsamkeit wagen © dpa/Christoph Soeder

Lange wurde in der SPD wie im Kanzleramt die immer gleiche Geschichte erzählt, die ihre Gültigkeit auch nicht ganz verloren hat: Mit Ankündigungen dieser Art oder gar Machtworten müsse man sparsam umgehen. Gerade in der neuartigen Konstellation einer Dreierregierung könne der Bundeskanzler nur punktuell von seiner im Grundgesetz festgehaltenen Richtlinienkompetenz Gebrauch machen, weil letztlich die Koalitionspartner zusammen das Sagen hätten.

Scholz hat sich deshalb bisher meist darauf verlegt, im Stillen Kompromisse vorzubereiten, in Gesprächen hinter den Kulissen Grüne wie Liberale immer wieder zu bearbeiten und auf seine Linie zu trimmen. „Alle Lösungen dieser Regierung tragen seine Handschrift“, sagte die SPD-Vorsitzende Saskia Esken einmal.

Nur bekam das kaum einer mit, von Monat zu Monat sind die Genossen weiter in der Wählergunst gesunken, bis hin zum Doppeldesaster am vorvergangenen Sonntag in Bayern und Hessen.

Ein SPD-Abgeordneter berichtet

Zwei Tage später, am 10. Oktober, hatten vor allem Abgeordnete von dort in der Sitzung der Bundestagsfraktion dringenden Gesprächsbedarf. Adressat der Wortmeldung war vor allem Scholz, der zu einem viel entschlosseneren Auftreten gedrängt wurde. Nils Schmid, der außenpolitische Sprecher der Fraktion und in diesen Fragen dicht an Scholz dran, berichtet dem Tagesspiegel vom Verlauf der Sitzung, die möglicherweise den Ausschlag für das andere Auftreten gegeben hat.

„Wir haben in der Fraktion besprochen, wie die SPD-Politik wieder sichtbarer werden kann, und haben festgestellt, dass es auf den Kanzler ankommt“, erzählt Schmid: „Der war auch bereit, weniger im Hintergrund und stärker öffentlichkeitswirksam zu führen“. Gleichzeitig habe er dafür aber um Unterstützung auch dann gebeten, wenn nicht vorab alles mit jedem besprochen gewesen sei. „Wenn nun Olaf Scholz die Fahne der SPD hochhalten soll“, schlussfolgert der frühere Finanzminister aus Baden-Württemberg, „müssen wir ihm auch die dafür notwendige Beinfreiheit geben.“

In der SPD-Fraktion war mancher sogar froh, dass die persönlichen Werte von Scholz inzwischen abschmieren und er hinter Merz liegt. „Merkelmanier“ nennt es einer. Scholz’ Leute, so der Eindruck, hätten bisher viel Wert auf die persönlichen Werte des Kanzlers gelegt. „Das ist hoffentlich ein Weckruf“, sagt der SPDler.

Wie wirkt sich Scholz’ Wandlung auf die Koalitionspartner aus?

Erste Anzeichen dafür, dass Scholz seine Zusage einlöst, gab es bereits vergangene Woche. Einen Tag nach der Fraktionssitzung präsentierte er das Gesetzespaket für schnellere Abschiebungen, lud Merz zum Gipfel ein, der ihm auch ein Druckmittel in der eigenen Koalition an die Hand gibt. Am Montag wurden stationäre Grenzkontrollen angeordnet. Gehört auch die erste Reise eines Regierungschefs nach dem Hamas-Terrorangriff auf Israel in die Kategorie eines entschiedeneren Auftretens?

Olaf Scholz und seine Mitarbeiter würden selbst wohl nie über einen radikalen Kurswechsel sprechen. Man ist selbstbewusst genug, manche sagen arrogant, um zu behaupten, dass alles nun Gesagte bereits von langer Hand geplant und eben erst jetzt spruchreif gewesen sei. Bei den Grenzkontrollen beispielsweise, die am Montag verkündet wurden, galt es klug, die Wahl in Polen abzuwarten und deren für Deutschland guten Ausgang nicht zu gefährden.

Als Beweis dafür, dass sich der Kanzler intern schon lange damit beschäftigt, wie mehr Ordnung ins Migrationsgeschehen kommt, wird sein bereits aus dem Februar stammender Satz angeführt, dass er sich nicht gegen Zäune in Europa wehren werde.

Gleichwohl meinen auch die eigenen Leute, eine Wandlung des Kanzlers zu erkennen. Sie nehmen wahr, dass er jetzt, nach den Landtagswahlen, entschlossener ist denn je diese Linie durchzusetzen und die Koalitionspartner entsprechend bearbeitet. In der SPD sind sie froh, dass er seine Anliegen jetzt lauter und klarer vorträgt.

Und wie wirkt sich das auf die Statik der Koalition aus? Beim Koalitionsausschuss am Freitag wollen die drei Partner, die sich zuletzt oft wie Gegner benahmen, ausloten, welche Gemeinsamkeiten es noch gibt. Wie man die nächsten zwei Jahre gestalten möchte. Insbesondere FDP und Grüne standen sich beinahe verfeindet gegenüber. Noch scheint es keinen Plan zu geben, wie sie wieder zueinanderfinden wollen. Ob ihnen ein klarer Kanzler hilft?