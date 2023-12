Wie weit gehen die Liberalen? „Die FDP steht gerade dem ganzen Land im Weg“

Es gibt FDPler, die von Beginn gegen die Ampelkoalition waren. Wie Matthias Nölke, Kämmerer der Stadt Kassel, Initiator der Mitgliederbefragung über den Verbleib der FDP in der Koalition. Am Donnerstag hat er rund 600 Unterschriften an den Bundesgeschäftsführer der FDP, Michael Zimmermann, übergeben. Die „Süddeutsche Zeitung“ und der „Spiegel“ schickten Reporter, Fernsehteams waren vor Ort.

Es ist viel Aufmerksamkeit für den Mann, der den Aufstand in der FDP organisiert. Er erzählte laut Berichten, weitere 100 bis 200 Unterschriften lagerten in Kassel. Sollte die FDP-Basis sich gegen den Verbleib in der Ampel aussprechen, wäre es für FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner schwer, dagegen zu argumentieren. Obwohl das Ergebnis der Befragung nicht bindend ist.

Die Gerüchte, die FDP wolle die Koalition verlassen, wabern in diesen Tagen immer öfter durch das politische Berlin. Wie groß die Sorge insbesondere in der SPD vor einem Ausstieg der FDP und einem Scheitern der Ampelkoalition ist, zeigt sich an Kleinigkeiten.

Sorge vor Irrationalität der FDP

Zum Beispiel daran, dass ein sozialdemokratischer Regierungspolitiker immer wieder davon spricht, wenn es rational zugehe, werde es dazu nicht kommen. Heißt auch: Das irrationale Moment, das es in der Politik nun einmal gibt, ist präsent. „Wenn die Ampel scheitert, ist die Gefahr für die FDP am größten. Sie kennt ja die Erfahrung der Außerparlamentarischen Opposition“, warnt vorsorglich der SPD-Politiker Ralf Stegner.

Für die SPD wäre ein Ampelbruch besonders schmerzhaft. Sie stellen den Kanzler, führen die Koalition. Es wäre auch ein großes Versagen von Olaf Scholz. Sowohl in der SPD als auch bei den Grünen herrscht eine gewisse Fassungslosigkeit darüber, wie weit die FDP in ihren Forderungen geht, wie hartleibig sie – zumindest öffentlich – auf Kompromissvorschläge reagiert. Sie sei die Regierungspartei, die am stärksten ideologisch agiere.

Wenn die FDP sich selbst im Weg steht, ist das ihre Sache, aber sie steht gerade dem ganzen Land im Weg. Robin Mesarosch, SPD-Abgeordneter

Außer dem Schlagwort Sparen unterbreite die FDP keine Vorschläge zur Lösung der Krise. Der SPD-Abgeordnete Robin Mesarosch sagte dem Tagesspiegel, er könne nur an die FDP appellieren, sich „nicht an die Schuldenbremse zu klammern“. Er sagte: „Wenn die FDP sich selbst im Weg steht, ist das ihre Sache, aber sie steht gerade dem ganzen Land im Weg.“

Mancher in der SPD wirbt aber für Verständnis für Lindner. Angesichts der Mitgliederbefragung sei es verständlich, dass man Lindner keine Zustimmung zum Beispiel zu Steuererhöhungen abverlangen könne.

Und trotzdem: Darüber, dass Lindner in einem „Wirtschaftswoche“-Interview die 10-Milliarden-schwere Subvention für den Chipfabrikanten Intel indirekt infrage gestellt hat, regt sich ein SPD-Delegierter auf dem Parteitag in Berlin furchtbar auf. Damit würden Menschen „verraten, verkauft, veralbert“.

Mehr Strategie als Exit-Option?

Auch die Grünen finden Lindners Äußerungen zum Teil besorgniserregend. Sie vermuten dahinter aber weniger eine Exit-Strategie, sondern eher, dass er versucht, die bestmögliche Verhandlungsposition zu finden. Den Gerüchten, die FDP wolle aus der Koalition aussteigen, begegnen sie deswegen mit einer gewissen Skepsis. Öffentlich kommentieren will es keiner, aber sie beobachten, dass der Konflikt sich verlagert hat.

Nicht mehr vor allem Lindner gegen Grünen-Wirtschaftsminister Robert Habeck, sondern Lindner gegen Scholz. Es ist eine kleine taktische Verschiebung. Für die Grünen ist sie nicht unangenehm. Endlich einmal sind es nicht sie, die im Zentrum des Konflikts stehen.

Und die FDP? Es heißt, Lindner habe die Fraktion auf schmerzhafte Kompromisse, auch für die Liberalen selbst, vorbereitet. Auch konservativere FDP-Abgeordnete werben intern für einen Verbleib in der Ampel. Im Interview mit der „Wirtschaftswoche“ stellte er nicht nur die Intel-Milliarden infrage. Er sagte auch einen anderen bemerkenswerten Satz.

Auf die Frage, ob der Wegfall von Steuerprivilegien für ihn eine indirekte Steuererhöhung seien, sagte er, Subventionen müssten „immer geprüft“ werden. Es klingt, immerhin, nach Spielraum.