Wohin mit den Flüchtlingen? Nancy Faesers Gipfel endet mit Streit

Und wenn Du nicht mehr weiter weißt, gründe einen ... Gleich vier Arbeitskreise hat Innenministerin Nancy Faeser (SPD) am Donnerstag ins Leben gerufen. Und das passt zur Lage.

Die Kommunen, die die Herausforderungen ganz praktisch zu bewältigen haben, fühlen sich ignoriert, allein gelassen und hingehalten – und zwar seit Monaten. Am Donnerstag brach sich der aufgestaute Ärger nach dem Gipfel in Faesers Ministerium Bahn.

„Heuchelei“ rief Hans-Günter Henneke, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages, schnappte seine Tasche, sprang auf und drängte sich während der laufenden Pressekonferenz durch die vollen Reihen in Richtung Ausgang. Er wollte nicht mehr länger mit anhören, was Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) auf dem Podium zur Frage der Finanzen vortrug.

Dem Tagesspiegel erklärte Henneke anschließend, was ihn so aufgebracht hatte. In der Sitzung sei er sich mit Länderministern und -ministerinnen von CDU, Grünen und Linkspartei einig gewesen. Die Finanznot der Kommunen angesichts der Unterbringungskosten anzuerkennen sei keine parteipolitische Frage, nur von Grote werde das Thema zu einem parteipolitischen gemacht.

Es geht viel ums Geld

Es könne nicht alle zwei Wochen neu verhandelt werden, hatte Grote auf dem Podium gesagt. Das war zu viel für Henneke, dessen Verband seit langem einen Gipfel mit dem Bundeskanzler fordert, um endlich mehr Geld für die Kommunen herauszuholen.

Zwar hatte Faeser im Vorfeld des Termins am Donnerstag klargestellt, sie habe nichts zu verteilen. Dennoch drehte sich in der Sitzung, unter Anwesenheit von Finanzstaatssekretär Werner Gatzer, viel ums Geld.

Groß war der Dissens, entsprechend lang zogen sich die Gespräche. Die Pressekonferenz, angesetzt für 13 Uhr, startete mit mehr als anderthalb Stunden Verspätung. Die Dauer der Sitzung sei nicht so zu verstehen, „dass wir vier Stunden lang hervorragende Ergebnisse erzielt hätten“, sagte danach Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistags.

Schließlich aber traten sie vor die Journalistinnen und Journalisten: Faeser, Sager, außerdem die Landesinnenminister Andy Grote (Hamburg, SPD) und Peter Beuth (Hessen, CDU) sowie Joachim Stamp als Sonderbevollmächtigter der Bundesregierung für Migrationsabkommen.

Die Stimmung im Land droht zu kippen, es ist nötig, dass wir schnell Erfolge vorweisen können. Peter Beuth, CDU-Innenminister von Hessen

Faeser sagte, es könne nicht dabei bleiben, dass große EU-Staaten wie Spanien beispielsweise bisher nur rund 150.000 Menschen aus der Ukraine aufgenommen hätten. Sie setze sich für eine „stärkere europäische Verteilung“ ein. In Sachen Finanzen bleibe es beim Vereinbarten: 3,5 Milliarden Euro für das Jahr 2022, 2,75 Milliarden Euro für das laufende Jahr und die nächsten Verhandlungen um Ostern herum.

150.000 Menschen aus der Ukraine sind in Spanien aufgenommen worden.

Es brauche pragmatische Lösungen für die angespannte Unterbringungssituation, der Bund werde weiterhin „alles zur Verfügung stellen, was möglich ist“. Sager, Präsident des Landkreistags, sagte dazu: „Eine echte Hilfe wäre es, wenn die Herrichtung vom Bund unterstützt wird. Das ist heute angekündigt worden.“

Konkrete Ergebnisse, um die Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten zu bewältigen, sollen vier gemeinsame Arbeitsgruppen von Bund, Ländern und Kommunen bis Ostern vorlegen. „Die Stimmung im Land droht zu kippen, es ist nötig, dass wir schnell Erfolge vorweisen können“, sagte dazu Hessens Innenminister Beuth.

Der Sonderbevollmächtigte Stamp sagte, es gehöre auch zur Wahrheit, dass es eine andere Ausgangslage gebe als in früheren Jahren. Hauptherkunftsländer von Menschen, die in Deutschland Asyl suchen, seien derzeit Syrien und Afghanistan. Es sei klar, dass sich mit den Taliban oder mit Diktator Assad keine Abkommen schließen ließen. „Mehr als die Hälfte der Bewerber findet Anerkennung“, sagte Stamp.

Und so herrschte Einigkeit vor allem in einer Frage: dass die Herausforderung immens ist - und noch lange nicht bewältigt.

