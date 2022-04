Als Juso wetterte Olaf Scholz Anfang der 1980er Jahre gegen den Nato-Doppelbeschluss, der den damaligen SPD-Kanzler Helmut Schmidt an seiner eigenen Partei scheitern ließ. Heute ist er selbst Kanzler – und wieder gibt es in einer elementaren Rüstungsfrage Probleme mit der Partei. Das bringt Scholz in eine brenzlige Lage.

Er hat dem „Spiegel“ ein bemerkenswertes Interview gegeben. Am interessantesten ist darin die rigorose Verteidigung seiner Partei. Scholz spricht von Verleumdung, vergleicht die Kritik an deren bisheriger Russlandpolitik mit der Hetze gegen die Sozialdemokratie in Adenauers Zeiten.

Eine Aufarbeitung sei nicht nötig – und dass Nord Stream 2 ein Fehler war, will ihm auch nicht über die Lippen kommen. Das kommt an bei den Genossen, Scholz schließt gezielt die Reihen nach innen, um sich eine gewisse Beinfreiheit als Kanzler zu bewahren.

In der SPD gibt es teils große Bedenken gegen Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland, was aber nicht immer mit einem russlandfreundlichen Kurs gleichgesetzt werden sollte. Ein Gerhard Schröder, der seine russischen Lobbytätigkeiten jetzt nochmal in der „New York Times“ verteidigt und sich erneut nicht von Wladimir Putin distanziert hat, ist weitgehend isoliert in der Partei.

Im Kanzleramt haben sie in Sachen Lieferung schwerer Waffen natürlich nicht nur auf die Stimmung in der SPD im Blick, sondern vor allem die im Volk. Und die ist mitnichten so klar, wie es im politischen Berlin den Anschein hat. Dass Scholz nun aber besonderen Beifall auch von der AfD bekommt, sollte ihm zu denken geben. Er selbst sagt, dass er auf Umfragewerte in einer Lage, für die es kein Lehrbuch gebe, keinerlei Rücksicht nehmen könne. Das stimmt.

Russlands Präsident Wladimir Putin und Bundeskanzler Olaf Scholz im Kreml, neun Tage vor Kriegsbeginn. Foto: Mikhail Klimentyev/Russian President Press Office/Sputnik/dpa

Dass er dennoch nicht entschlossener handelt, wird in der Ukraine und bei den westlichen Partnern aufmerksam und teils zum Schaden des außenpolitischen Ansehens registriert: Ein Kanzler der größten Nation in Europa, der zögert, bremst – zumal die Regierung, aus guten Gründen, auch einen sofortigen Stopp von russischen Gas- und Öllieferungen nicht für machbar hält.

Aber, wenn man sich die Sacher genauer anschaut, macht Deutschland in Sachen Waffenlieferungen auch sehr viel und handelt im Einklang mit den Nato-Partnern. Hat aber das Problem, dass die Bundeswehrreserven sehr gering sind.

Ringtausch geht, aber keine deutschen Panzer für die Ukraine?

Scholz argumentiert indirejkt, dass Deutschland lieber keine deutschen Panzer liefern solle, um nicht das Risiko eines Atomkriegs mit Russland zu erhöhen. Das wirkt jedoch wie ein vorgeschobenes Angstmacher-Argument, der Militärhistoriker Sönke Neitzel nennt es sogar schlicht "Quatsch". Nach dieser Logik dürfte kein Nato-Staat schwere Waffen liefern - was aber nun gemeinsam in größerem Stil geplant wird. Slowenien etwa will T-72-Panzer an die Ukraine liefern und soll dafür den Schützenpanzer Marder und den Radpanzer Fuchs aus Deutschland bekommen. Warum dieser Ringtausch geht, es aber für die Ukraine bisher keine Panzer gibt, da die Bundeswehr blank sei, ist eins der ungeklärten Rätsel des Olaf Scholz.

Was Scholz öffentlich nicht sagt, und was vielleicht die hauptsächlichen Beweggründe sind: Im Kanzleramt lebt der Glaube fort, dass mit dem russischen Präsidenten trotz seines Krieges vielleicht eine Art „kalter Friede“ verhandelt werden könne, soll heißen, dass Ukrainer und Russen unter anderem mit deutscher Vermittlung ein Abkommen schließen können. Das zirkulierende Codewort in Berlin lautet „Minsk minus“: Die Ukraine würde dabei wohl die östlichen Gebiete im Donbass verlieren, und es könnte zu einer russischen Landverbindung zur annektierten Krim kommen.

Strebt man eine Art "Minsk minus" an?

Will sich Scholz also in Tradition der Minsker Verhandlungen einen Spielraum erhalten, um auf Putin einzuwirken, damit ein Abkommen vermittelt werden kann, dass den Krieg stoppt und die Ukraine dann vielleicht so hochgerüstet werden könnte, um einen weiteren Überfall zu vermeiden? Gemäß dieser Logik wäre es natürlich kontraproduktiv, wenn 77 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg in der Ukraine deutsche Panzer gegen russische Panzer rollen.

Doch Scholz irrt hier, es ist der fortgesetzte Grundirrtum der deutschen Russlandpolitik. Putin wird nicht Halt machen wird, wenn er nicht mit militärischer Stärke gestoppt wird. Keine Partei hat das in Deutschland so verstanden wie die Grünen, die als einzige immer wieder vor Putin und dem Konzept „Wandel durch Verflechtung“ warnten, das in Nord Stream 2 gipfelte, als die Krim schon annektiert war.

Scholz und sein außenpolitischer Berater Jens Plötner sind tief geprägt von dem Denken, dass es immer eine Verhandlungslösung geben kann, auch mit Verbrechern. Aber Putins wahres Gesicht schließt das eigentlich aus.

Die Freiheit Europas wird gerade von der Ukraine verteidigt, es geht hier nicht nur um moralische Verantwortung, sondern um die Sicherheitsinteressen aller, dass nicht gewaltsam von einem Neoimperialisten die Grenzen verschoben werden.

Die rote Linie definiert Putin, nicht der Kanzler

Es bringt letztlich nichts, zu viele Gedanken zu verschwenden, wo Putins rote (Atom-)Linie ist. Die definiert er ohnehin selbst.

Zwar stellt sich FDP-Chef Christian Lindner demonstrativ hinter den abwägenden Kurs von Scholz, zudem soll ein Antrag der Union auf die Lieferung von eigenen Panzern im Bundestag durch einen eigenen Antrag der Ampel-Koalition gekontert werden. Aber die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), verschärft ihre Kritik am Kanzler weiter - und der große Beifall für sie beim FDP-Parteitag sollten Scholz und der SPD eine Warnung sein.

„Nach wie vor muss man das Kanzleramt treiben. Ich bedauere das, weil es besteht keine Zeit mehr“, sagte sie der ZDF-Sendung „Berlin direkt“. Indirekt stellt sie Scholz Kanzlerfähigkeiten in Frage: Ein so großes Land wie Deutschland müsse in dieser Situation führen. Wer diese Rolle nicht annehmen wolle, sei möglicherweise im falschen Moment am falschen Platz.

Der Antreiber in Sachen Lieferung schwerer Waffen in der Bundesregierung ist Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne). Scholz bewegt sich – auch wegen des Drucks von Grünen und FDP – zuletzt Stück für Stück, noch vor Ostern war der Ringtausch kaum denkbar. Aber reicht es - und geht es vor allem schnell genug?

Ein Schützenpanzer der Bundeswehr vom Typ Marder, die Ukraine hätte sie gerne in großer Zahl. Foto: picture alliance/dpa

Die Ukraine beantragt 100 Marder-Panzer, was nun, Herr Scholz?

Klar ist, dass die östlichen Nato-Partner nur begrenzt Panzer wie das T-72 Modell sowjetischer Bauart an die Ukraine liefern können. Wenn für die slowenischen Soldaten eine Marder-Ausbildungszeit von sechs bis acht Wochen veranschlagt wird, stellt sich die Frage: Warum nicht jetzt schon in Deutschland oder Polen ukrainische Soldaten an Marder-Panzern ausbilden und in der Zeit parallel versuchen, schnellstmöglich nicht im Einsatz befindliche Marder wieder fit zu machen?

Der Rheinmetall-Konzern hat in Niedersachsen rund 100 ausrangierte Marder-Panzer stehen. Für die wurde jetzt ein Antrag auf Lieferung an die Ukraine gestellt. Darüber muss der Bundessicherheitsrat entscheiden.

Und das bringt Scholz nun richtig in die Bredoullie: Spätestens hier wird Scholz bekennen müssen, ob er zu mehr bereit ist, als zu dem Ringtausch. Das Ganze ist hochkomplex, und einfache Antworten gibt es nicht. Das fängt schon damit an, dass unklar ist, ob sich die Marder überhaupt schnell wieder einsatztauglich fit machen lassen.

Wird aber der Marder-Wunsch der Ukraine vom Kanzler abgelehnt, könnte es auch seine Koalition zerreißen. Wie Scholz zurecht sagt: Für diesen Krieg und die daraus resultierenden Krisen gibt es kein Lehrbuch.