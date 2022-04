Weniger als sechs Wochen vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sieht eine aktuelle Umfrage die SPD knapp vor der CDU.

Laut der am Dienstag veröffentlichten Befragung des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der "Bild"-Zeitung erreichen die Sozialdemokraten mit Herausforderer Thomas Kutschaty 30 Prozent, während die CDU mit ihrem Landeschef und Ministerpräsidenten Hendrik Wüst auf 28 Prozent kommt.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Für die Grünen würden in Nordrhein-Westfalen 15 Prozent stimmen, wenn am Sonntag ein neues Parlament gewählt würde. Die derzeit regierungsbeteiligte FDP landet in der Umfrage mit zehn Prozent auf dem vierten Platz. Die AfD kommt laut Umfrage auf sieben Prozent. Mit vier Prozent der Stimmen würde die Linke den Einzug in den Düsseldorfer Landtag erneut verpassen.

Für Schwarz-Gelb würde es damit nicht mehr reichen. Möglich wären neben einer großen Koalition von CDU und SPD Dreierbündnisse beider Parteien jeweils mit Grünen und FDP. Ein neuer Landtag wird am 15. Mai gewählt. Auch in den bisherigen Umfragen von Insa landete die SPD zuletzt vor der CDU. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap lagen beide Parteien vor wenigen Tagen nahezu gleichauf mit leichtem Vorsprung für die CDU.

Mehr zum Thema SPD-Triumph im Saarland Was Rehlingers Sieg lehrt – und warum dieser eine Zäsur ist

Zuletzt hatte die SPD auch im Saarland die CDU an der Regierung abgelöst, dort sogar mit absoluter Mehrheit. Die Wahl im Saarland galt als richtungsweisend für die kommenden Landtagswahlen, wie auch für die Nordrhein-Westfalen. (AFP, Tsp)