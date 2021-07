Philipp Amthor könnte sich erneut in einen Lobbyismus-Skandal verwickelt haben. Nachdem vor Monaten bekannt wurde, dass der CDU-Spitzenkandidat von Mecklenburg-Vorpommern in Berlin für das Start-up Augustus Intelligence als Lobbyist auftrat, werden ihm nun Verbindungen zum Videoportal TikTok nachgesagt. Er soll Geld an die Junge Union (CDU/CSU) vermittelt haben. Amthor ist dort Schatzmeister.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Wie der „Spiegel“ berichtet, versucht das Unternehmen seinen Ruf in Deutschland zu verbessern. So habe es eine Spende von TikTok für das Usedomer Musikfestival gegeben. Es handele sich dabei um 2500 Euro, die im vergangenen Herbst an die Veranstaltung in Amthors Wahlkreis geschickt worden seien. Amthor sagte dem „Spiegel“, dass der „Fördervorschlag“ von ihm gekommen sei.

Verwunderung über jene Spende kam laut „Spiegel“-Bericht intern bei TikTok auf. Eine vergleichbare Zahlung habe es bereits zuvor gegeben, sagte eine Mitarbeiterin laut „Spiegel“.

TikTok-Cheflobbyist traf sich mit Amthor

Um das Image von TikTok in Deutschland aufzubessern, wird Gunnar Bender als neuer Cheflobbyist seit August eingesetzt. Laut „Spiegel“ existiere eine Liste mit Dutzenden Politiker:innen, die sich kritisch über das Portal äußerten. Auch Amthors Name stehe drauf. Bender habe sich mit verschiedensten Abgeordneten getroffen, auch mit Amthor.

Es sei jedoch nicht das erste Mal gewesen, dass TikTok der JU finanzielle Unterstützung zugesagt haben soll. Auch für eine Veranstaltung, bei der sich die Kandidaten für den CDU-Vorsitz der JU stellen: Laut „Spiegel“ soll TikTok die Technikkosten für das Livestreaming bezahlt haben. Die JU habe sich per Mail für die „Unterstützung“ bedankt.

Doch bei der Transaktion kam es zu Problemen, heißt es weiter. Das Videoportal sollte nicht in der Transaktion auftauchen. Aus einer Mail des JU-Beauftragten für Sponsoring an TikTok zitiert der „Spiegel“: „Ich möchte gerne wissen, an wen die Rechnung adressiert werden soll und wie wir diese durch den Zulieferer gestalten sollen.“ Man einigte sich auf eine diskrete Transaktion.

[Mehr zum Thema: Wird TikTok das neue Huawei? - Warum Politiker die Nutzung der Videoapp überdenken (T+)]

Die Rechnung sollte nicht an TikTok direkt, sondern an deren Berliner Agentur Miller & Meier Consulting gestellt werden, berichtet der „Spiegel“ weiter. Ein Geldfluss zwischen den Beteiligten wäre so kaum nachweisbar gewesen.

Doch Miller & Meier wollten dem Bericht zufolge nicht mitmachen. Auch die eingangs erwähnte Mitarbeiterin sei misstrauisch geworden und habe sich an die interne Audit-Abteilung der chinesischen Firma gewandt. Eine externe Anwaltskanzlei sei eingeschalten worden. Die Zahlung soll jedoch ausgeblieben sein.

Cheflobbyist Bender habe später in einer Mail geschrieben: „Wir wollen uns ja nicht der versteckten Parteiwerbung strafbar machen.“ Philipp Amthor und die Junge Union hatten alle Vorwürfe zurückgewiesen, Bender habe nicht auf „Spiegel“-Anfragen geantwortet.

Amthor rechtfertigte sich gegenüber dem „Spiegel“: Details auf „Mitarbeiterebene der Jungen Union sind ohne mein Mitwirken abgewickelt“ worden und das konkrete Angebot an TikTok und die dazugehörige Korrespondenz des damaligen Sponsoringreferenten sei ihm nicht bekannt gewesen.

Während TikTok in seiner Antwort an das Nachrichtenmagazin selbst von einer Spende spricht, betont Amthor, dass es im Gespräch zwischen Tiktok und der JU immer nur um eine Sponsoringvereinbarung gegangen sei, nicht um eine Spende.

TikTok selbst könne „kein unrechtmäßiges Verhalten“ nach Prüfung durch unabhängige Dritte erkennen, heißt es weiter. Die Junge Union habe mitgeteilt: „Es gab und gibt derweil keine weitere Zusammenarbeit mit TikTok.“

Mehr zum Thema Lobbyaffäre um CDU-Jungpolitiker Amthor lässt Nebenbeschäftigung für Wirtschaftskanzlei ruhen

Und Amthor? Der sagte dem „Spiegel“: „Ich habe mich politisch nie für die Plattform TikTok eingesetzt. Ganz im Gegenteil vertrete ich seit Langem eine dezidiert kritische Haltung gegenüber Plattformbetreibern und Digitalunternehmen aus der Volksrepublik China.“ (Tsp)