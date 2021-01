Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass die oberste Demokratin im US-Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, zwei Anklagepunkte an ihre Kollegen im Senat schickte und damit die entscheidende Phase im Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump eröffnete. Vorangegangen waren monatelange Ermittlungen der demokratischen Abgeordneten. Nach Pelosis Schritt am 15. Januar dauerte es exakt drei Wochen, bis Trump im Senat freigesprochen wurde.

Das war keine Überraschung, stellen die Republikaner doch die Mehrheit in dieser Kongresskammer und für eine Verurteilung hätte es eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. Ohnehin endete bisher keines der lediglich drei Impeachment-Verfahren gegen einen US-Präsidenten mit einer Verurteilung. Nach dem Sturm auf den Kongress soll Trump der erste Präsident werden, gegen den zweimal ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wird.

Viel Zeit bleibt nicht, in neun Tagen endet Trumps Amtszeit offiziell, dann übernimmt Joe Biden. Das hält die Demokraten nicht ab: Der Kongressabgeordnete Ted Lieu sagte CNN am Samstag, seine Partei würde am Montag eine Resolution zur Amtsenthebung Trumps in das Repräsentantenhaus einbringen.

„Wir erwarten eine Abstimmung im Plenum in der kommenden Woche“, sagte er. Lieu hat den Resolutionsentwurf mitverfasst, in dem als einziger Anklagepunkt gegen Trump „Anstiftung zur Aufruhr“ aufgeführt ist.

Fünf Menschen starben

Trump wird vorgeworfen, seine Unterstützer bei einer Rallye zum Sturm auf das Kapitol angestachelt zu haben. Bei den Unruhen kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist. In dem Resolutionsentwurf wird der Noch-Präsident als „eine Gefahr für die nationale Sicherheit, die Demokratie und die Verfassung“ bezeichnet. Ziel ist es nicht nur, ihn des Amtes zu entheben, sondern auch, ihn für künftige Regierungsämter zu sperren – also zu verhindern, dass er 2024 noch einmal antritt.

Anders als vor einem Jahr sind dieses Mal offenbar auch Republikaner bereit, ein Impeachment voranzutreiben. Das wäre wichtig, denn Pelosi zögerte beim ersten Versuch, Trump aus dem Amt zu entfernen, auch deshalb so lange, weil sie der Auffassung war, ein solch entscheidender Schritt sollte nicht rein entlang der Parteigrenzen gemacht werden. Die Frage ist nur: Sind es dieses Mal genug?

Die Vorbereitungen für ein zweites Impeachment begannen bereits vor dem Angriff auf das Kapitol: genauer, nachdem bekannt geworden war, dass Trump den Innenminister des Bundesstaates Georgia, Brad Raffensperger, in einem Telefonat unter Druck gesetzt hatte, die dortigen Ergebnisse der Präsidentschaftswahl zu seinen Gunsten zu ändern.

Befürchtet wird neue Gewalt

Nach den ungeheuerlichen Vorgängen im Kongress am 6. Januar bekamen die Impeachment-Pläne einiger weniger Demokraten ganz neue Brisanz – auch, weil befürchtet wird, dass es in den Tagen rund um die Amtseinführung Bidens wieder zu Gewaltausbrüchen kommt. Die Demokraten im Repräsentantenhaus einigten sich bei einer mehr als vierstündigen Telefonkonferenz am Freitag darauf, ein erneutes Impeachment voranzutreiben. Die Hoffnungen, dass Trump selbst zurücktreten könnte oder Vizepräsident Mike Pence und weitere Mitglieder der Regierung selbst Schritte zu einer Amtsenthebung einleiten, hatten sich da weitgehend zerschlagen.

Anhänger von US-Präsident Donald Trump stürmten am Mittwoch das US-Kapitolgebäude. Foto: Essdras M. Suarez/Zuma Press/dpa

Für die Demokraten geht es vor allem darum, klarzumachen, dass ein solches Verhalten eines Präsidenten nicht folgenlos bleiben darf. Das sehen auch ein paar Republikaner ähnlich, etwa die Senatorin Lisa Murkowski aus Alaska, die schon länger als Trump-Kritikerin gilt, oder Ben Sasse, Senator aus Nebraska.

Auch andere Senatoren sollen bereit sein, einem Amtsenthebungsantrag zuzustimmen. CNN berichtet von „mehr als zwei Dutzend“ republikanischen Senatsmitgliedern, die Trumps Sturz forderten. Ob die aber tatsächlich ein Impeachment unterstützen, ist offen.

Benötigt würde eine Zweidrittelmehrheit im Senat

Um den US-Präsidenten noch vor der regulären Amtsübergabe am 20. Januar aus dem Amt zu entfernen, ist eine Zweidrittelmehrheit im Senat notwendig. Die Demokraten verfügen derzeit noch über 48 Sitze, sodass sich mindestens 19 republikanische Senatsmitglieder dem Antrag der Demokraten anschließen müssten, um auf die erforderlichen 67 der 100 Stimmen zu kommen.

Mitch McConnell, Noch-Mehrheitsführer im Senat, schickte seinen republikanischen Kollegen nach Angaben der „Washington Post“ bereits ein Memo, wie ein Verfahren in dieser Kongresskammer ablaufen würde. Da der Senat regulär erst wieder am 19. Januar zusammenkommt – in dieser Woche sind lediglich zwei organisatorische Sitzungen vorgesehen –, würde das Verfahren aller Voraussicht nach erst nach Trumps Ausscheiden aus dem Weißen Haus beginnen können.

Sieben Republikaner, die Mittwochnacht dafür gestimmt hatten, Bidens Wahlsieg zu bestätigen, warnten in einem offenen Brief an den gewählten Präsidenten Biden davor, ein zweites Impeachment so kurz vor Trumps Ausscheiden könne das Land weiter spalten. Biden solle Pelosi daran hindern, das Verfahren weiter voranzutreiben, twitterte der Abgeordnete Ken Buck aus Colorado, einer der Unterzeichner.

„Ich denke, der Präsident hat Dinge getan, die ihn vom Amt disqualifizieren“, sagte Senator Patrick J. Toomey, Republikaner aus Pennsylvania, dem Sender Fox News. Er fürchte allerdings, die Demokraten könnten ein solches Verfahren „politisieren“.

Trump hat immer noch viele Unterstützer

Trotz des großen Schocks auch bei vielen Republikanern nach dem 6. Januar kann Trump weiter auf Unterstützung durch große Teile seiner Partei zählen. Der Noch-Präsident, der am Wochenende vor allem aufgrund seiner Twitter-Sperre ungewöhnlich ruhig war, plant nun mit Auftritten unter anderem an der texanischen Grenze zu Mexiko an diesem Dienstag seine angeblichen Errungenschaften während seiner Amtszeit zu unterstreichen.

Erst vor einer Woche hatte das Heimatschutzministerium mit der „historischen“ Fertigstellung von mehr als 700 Kilometern Grenzbefestigung geprahlt. Auch bei einer Konferenz der Republikanischen Partei am Morgen nach dem Sturm auf das Kapitol war Trump für seine „Erfolge“ in den vergangenen vier Jahren gefeiert worden.

Mehrere Regierungsmitglieder haben sich inzwischen jedoch von ihm distanziert und sind zurückgetreten. Trump müsste zudem bei einem Impeachment wohl auf die Hilfe einiger seiner Rechtsberater verzichten, die ihn dieses Mal nicht verteidigen wollen. An seiner Seite blieben der „Washington Post“ zufolge der Strafverteidiger Alan Dershowitz sowie sein persönlicher Anwalt Rudy Giuliani.