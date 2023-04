Aktionstag am Sacrower See Aufräumen und Schilf schützen

Der Ortsbeirat Groß Glienicke ruft für nächsten Samstag zum Frühjahrsputz am Sacrower See auf. Am Südufer sollen Holzabsperrungen erneuert werden, die den Schilfgürtel schützen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Anfang des Wanderweges am Westufer. Laut Mitteilung des Ortsbeirates soll auch Potsdams Baubeigeordneter Bernd Rubelt (parteilos) an der Aktion teilnehmen.

Laut Ortsvorsteher Winfried Sträter seien in der Vergangenheit Teile des Schilfgürtels niedergetreten worden. „Das ist für die Wasserqualität ein Problem und zerstört den Lebensraum der Tiere, für die das Schilf ein wichtiger Schutz ist“, so Sträter. Im letzten Jahr habe man bereits im Umfeld der Badestellen und am Institut für Binnenfischerei Absperrungen errichtet. Diesen Schutz wolle man nun auch am Südufer anbringen.

Potsdamerinnen und Potsdamer, die mitmachen wollen, werden gebeten, nach Möglichkeit die folgenden Werkzeuge mitzubringen: Akkuflex oder Akkubohrmaschine, Schäleisen, Zugmesser oder Spaten mit glattem Blatt, Kuhfuß oder Zimmermannshammer zum Entfernen alter Nägel und Einschlagen der Neuen und – wer eine Berechtigung dafür hat – Motorsäge und dazugehörige Schutzausrüstung.

