Angriff von Jugendgruppe 60-Jähriger in Bornstedt am Kopf verletzt

Bei einem Angriff durch eine Gruppe Jugendlicher ist ein 60-jähriger Mann am Freitagabend in Bornstedt verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, attackierte die Gruppe den Mann gegen 21.30 Uhr offenbar grundlos in der Georg-Hermann-Allee. Die fünf bis sieben Jugendlichen schlugen den Mann, er stürzte zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu.

Der Verletzte wurde vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei suchte in der Umgebung nach den Jugendlichen, konnte diese aber nicht finden. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf.