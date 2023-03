Aus dem Polizeibericht Katalysatoren gestohlen, Krad gefunden

Die Polizei sucht nach unbekannten Tätern, die in der Nacht auf Montag in der Waldstadt zwei Auto-Katalysatoren gestohlen haben. Im Laufe des Montags hatten sich demnach die Besitzer eines Mitsubishis und eines Opels bei den Ermittlern gemeldet. Es geht um einen Gesamtschaden von bis zu 3500 Euro, hieß es weiter. Hinweise auf Täter gibt es laut Polizei bisher nicht, beide Fahrzeuge hatten im öffentlichen Verkehrsraum geparkt.

Allerdings konnte die Polizei am Montag auch einen Fahndungserfolg melden. So hätten Beamte ein in Bornim parkendes MZ-Motorrad entdeckt, das seit Januar dieses Jahres nach einem Diebstahl vermisst wurde. Zuletzt hatte die Polizei vor vermehrten Motorraddiebstählen im gesamten Stadtgebiet gewarnt – und an Eigentümer appelliert, ihre Gefährte besser zu sichern.

