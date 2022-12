Bahnverkehr unterbrochen Toter auf Bahnstrecke zwischen Berlin und Potsdam

Die Feuerwehr ist am Freitagmittag (30. Dezember) zu einem Einsatz an der Stadtgrenze zwischen Potsdam und Berlin gerufen worden. Nach PNN-Informationen wurde an der Bahnstrecke nahe der Brücke über den Teltowkanal ein Mensch getötet, nachdem die Person „mit einem Zug kollidiert“ sei, wie es zunächst neutral von der Feuerwehr hieß.

Nach Augenzeugenberichten könnte ein Zug der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft Odeg betroffen gewesen sein, der auf dem Weg von Potsdam in Richtung Berlin war. Die Bahnstrecke zwischen Berlin und Potsdam wurde zunächst gesperrt, betroffen waren die Fernbahn sowie die Regionalexpress-Linien 1 und 7 und Regionalbahnlinien. Die S-Bahn war von der Sperrung nach PNN-Informationen nicht betroffen

Nähere Hintergründe und Ursachen für das Unglück seien derzeit Bestandteil der Ermittlung, hieß es - auch, ob es ein Suizid oder Unfall gewesen ist. Der Notruf erreichte die Rettungskräfte in Potsdam gegen 11.50 Uhr, seit 12 Uhr seien Feuerwehr und Polizei an der Unfallstelle, hieß es. Rund 30 Feuerwehr- und Rettungsdienstkräfte seien im Einsatz.

Haben Sie dunkle Gedanken? Wenn es Ihnen nicht gut geht oder Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freunde oder Verwandte sein. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Hilfsangeboten, bei denen Sie sich melden können.

Der Berliner Krisendienst ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern variieren nach Bezirk, die richtige Durchwahl für Ihren Bezirk finden Sie hier.

Weiterhin gibt es von der Telefonseelsorge das Angebot eines Hilfe-Chats. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer E-Mail-Beratung. Die Anmeldung erfolgt – ebenfalls anonym und kostenlos – auf der Webseite. Informationen finden Sie unter: www.telefonseelsorge.de. Diese ist zudem Tag und Nacht unter dieser Nummer erreichbar: 0800 1110111.

