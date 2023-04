Bauarbeiten an Landesstraße 902 Potsdamer Wublitz-Brücke wird 2024 erneuert

Die Brücke über die Wublitz, die Potsdam mit Werder (Havel) verbindet, soll voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 erneuert werden. Das teilte der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg auf PNN-Anfrage mit. Derzeit befindet sich das Bauvorhaben am Ende des Planungsfeststellungsverfahren, es wird also noch geprüft, ob das Projekt eine Genehmigung erhält. Sollte niemand gegen die Pläne Einwände erheben, könnte es noch Ende des Jahres ausgeschrieben werden.

Die Erneuerung der Brücke, die dem Land Brandenburg gehört, ist seit 2019 angedacht. Aufgrund des schlechten Zustandes ist die Brücke für Lastwagen über zehn Tonnen gesperrt. Die Landesregierung hatte in Potsdam neben der Wublitz-Brücke auch die Brücken der Nuthestraße als sanierungsbedürftig identifiziert. Die Bauarbeiten dort sind im September 2022 abgeschlossen worden und haben rund 38 Millionen Euro gekostet.

Die alte Brücke soll im Rahmen der Bauarbeiten abgerissen und durch eine neue ersetzt werden. Damit die Wublitz auch während der Bauarbeiten überquert werden kann, soll für diese Zeit eine Behelfsbrücke errichtet werden. Die Baulänge beträgt nach aktueller Planung und einschließlich der Brücke insgesamt 122 Meter.

Die Wublitz-Brücke ist Teil der Landesstraße 902, die Potsdam mit der Bundesautobahn 10, also dem westlichen Berliner Ring verbindet. Betroffen von der geplanten Baumaßnahme wird der Potsdamer Ortsteil Grube sein sowie – auf der anderen Seite des Flusses – die Siedlung Leest, die zu Werder (Havel) gehört.

Die Wublitz ist ein rechter Nebenarm der Havel. Sie besteht aus einer zusammenhängenden Seenkette, der beim Potsdamer Ortsteil Marquardt beginnt.

Zur Startseite