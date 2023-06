Alle Notrufnummern erreichbar Regionalleitstelle Brandenburg wieder in vollem Betrieb

In Teilen Brandenburgs ist am Freitag der Notruf 112 wegen des Ausfalls der Regionalleitstelle Brandenburg mehrere Stunden lang gestört gewesen. Betroffen waren die Bereiche Brandenburg an der Havel, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming.

Um 23.55 Uhr erfolgte die Entwarnung: „Die Regionalleitstelle Brandenburg hat ab sofort wieder ihren vollen Betrieb aufgenommen und ist unter den bekannten Nummern wieder erreichbar“, hieß es auf der Homepage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Den Angaben zufolge war die Bearbeitung von Notrufen in der Zeit des Ausfalls gesichert. Die Einsatzbearbeitung für die Stadt Brandenburg an der Havel und den Landkreis Potsdam-Mittelmark erfolgte demnach in der Regionalleitstelle Lausitz (Cottbus), die Einsatzbearbeitung für den Landkreis Teltow-Fläming in der Regionalleitstelle Oderland (Frankfurt (Oder)).