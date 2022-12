Ambrosia und Beifuß Mehr Brandenburger allergisch

Nasenjucken, starkes Niesen, laufende oder verstopfte Nase, Augenrötung, Anschwellen der Bindehaut, Juckreiz, Asthma: Die Pollen von Ambrosia und Beifuß können heftige allergische Reaktionen auslösen. In Brandenburg sind immer mehr Menschen davon betroffen. Das zeigt eine neue Datenauswertung, die das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) jetzt veröffentlicht hat.

11 Prozent der getesteten Patienten reagierten allergisch auf Ambrosia.

Ergebnis: Elf Prozent der getesteten Brandenburger Patientinnen und Patienten zeigten eine Sensibilisierung gegenüber Ambrosia, reagierten also allergisch, 16 Prozent gegenüber Beifuß. Zum Vergleich: Bei der Auswertung 2010/2011 zeigten von 1143 Patienten nur neun Prozent eine Sensibilisierung gegenüber Ambrosia und 14 Prozent gegenüber Beifuß. Die aktuelle Auswertung zeigt zudem, dass besonders bei Kindern eine Sensibilisierung gegenüber Ambrosia mit einer asthmatischen Symptomatik einhergeht. Dies war bei 38 Prozent der getesteten Kinder der Fall.

Im Zeitraum Januar 2020 bis Februar 2021 wurden insgesamt von 2242 Patientinnen und Patienten Daten erhoben, die mittels Pricktest auf eine Ambrosia- und Beifuß-Sensibilisierung untersucht wurden, wie das Gesundheitsministerium in Potsdam am Mittwoch mitteilte. Die Untersuchungsergebnisse wurden anonymisiert von 34 Ärztinnen und Ärzten aus den Fachrichtungen Dermatologie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Innere Medizin sowie Kinder- und Jugendmedizin aus dem gesamten Land Brandenburg übermittelt und durch das LAVG ausgewertet. Der vollständige Bericht „Ambrosia-Sensibilisierung in Brandenburg“ ist auf der Internetseite des Landesamtes lavg.brandenburg.de zum Download eingestellt.

