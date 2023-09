An Brandenburger Schule in Burg Regenbogenfahne gestohlen – und durch Deutschlandfahne ersetzt

Im brandenburgischen Spreewaldort Burg hat es erneut einen Zwischenfall mit möglichem rechtsextremem Hintergrund gegeben. An der „Mina Witkojc“-Schule hätten Unbekannte nach Schulangaben eine Regenbogenfahne gestohlen und durch eine Deutschlandfahne ersetzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ermittlungen zu dem Vorfall in der Nacht zu Mittwoch würden „in alle Richtungen geführt“.

Die Schule ist auch überregional bekannt, weil dort eine Lehrerin und ein Lehrer vor einigen Monaten rechtsextreme Vorfälle öffentlich gemacht hatten. Beide haben die Schule nach Anfeindungen aus der rechten Szene im Sommer verlassen. Die Schule hat inzwischen eine neue Leitung. (epd)