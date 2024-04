An der polnischen Grenze Bundespolizei findet in Brandenburg 140.000 unversteuerte Zigaretten in Auto

Bundespolizisten haben am frühen Donnerstagmorgen in Küstrin-Kietz an der polnischen Grenze 140.000 unversteuerte Zigaretten in einem Auto gefunden. Die Beamten kontrollierten das Auto eines 23-Jährigen an der Grenze, wie die Bundespolizei Berlin am Donnerstag mitteilte.

Vor dem Beifahrersitz, auf der Rückbank und im Kofferraum fanden die Polizisten 700 Stangen unversteuerter Zigaretten, wie es hieß. Der Zoll ermittelt nun gegen den 23-Jährigen wegen des Verstoßes gegen die Abgabenordnung. (dpa)