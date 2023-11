Auch Drohnen kamen zum Einsatz Brandenburger Pilzsammler wird mit Großaufgebot gesucht – und taucht betrunken wieder auf

Ein 60-jähriger Pilzsucher hat in einem Wald bei Eisenhüttenstadt (Landkreis Oder-Spree) eine große Suchaktion der Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Der Mann habe sich am Freitagnachmittag von der Gruppe beim Pilzesuchen getrennt und gesagt, dass er selbstständig nach Hause finden würde, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Erst am Samstagmorgen und nach der erfolglosen Suchaktion, bei der auch Drohnen eingesetzt wurden, sei der Mann stark betrunken wieder aufgetaucht. Er gab an, von unbekannten Männern ausgeraubt worden zu sein.

Ein Teil des mutmaßlichen Raubgutes konnte später in der Nähe wiedergefunden werden, jedoch fehlte eine kleine Bargeldsumme und etwas persönliche Kleidung. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. (dpa)