Aus rassistischen Motiven Brandenburger Lehrer soll Schüler krankenhausreif geschlagen haben

Ein Lehrer an einer Schule in Cottbus soll Schüler mehrfach verprügelt haben. Die Taten seien rassistisch motiviert gewesen. Das berichten rbb24 Recherche und das rbb-Studio Cottbus. Demnach musste ein verletzter Schüler drei Tage lang stationär in einer Klinik behandelt werden.

Laut des Berichts wurde bei dem syrischen Jungen unter anderem ein Halswirbelsäulen-Schleudertrauma festgestellt. Der Lehrer soll den Schüler in den Nacken geschlagen und ihm einen Tisch gegen die Brust gestoßen haben. Zudem steht der Lehrer im Verdacht, einem Zwölfjährigen aus Tschetschenien gegen den Arm und in den Rücken getreten zu haben. Brandenburgs Bildungsministerium nimmt die Fälle sehr ernst. Das teilte die Behörde dem rbb mit.

Die Taten sollen sich im Herbst 2023 ereignet haben. Nach rbb-Informationen aus Sicherheitskreisen könnten die mutmaßlichen Attacken des Lehrers als Verdacht auf eine rassistisch motivierte Straftat eingestuft werden.

Dem Bericht zufolge soll der Lehrer mittlerweile an einer anderen Schule in der Lausitz unterrichten. Nach rbb-Informationen sollen sich bislang weder die Schule noch das Schulamt bei den Schülern und ihren Eltern für die Vorfälle entschuldigt haben.

Der Lehrer wollte sich auf eine Anfrage nicht äußern. Die Ermittlungsbehörden prüfen die Vorwürfe. Anklage wurde noch nicht erhoben. (cmü)