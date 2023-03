„Authentischer geht es nicht“ Film-Fans zieht es nach Eisenhüttenstadt

Bernd Geller steht im Treppenhaus des Eisenhüttenstädter Rathauses vor einem markanten Wandmosaik des bekannten DDR-Künstlers Walter Womacka. „Hier ist alles noch im Originalzustand aus den 1950er Jahren – Treppe, Beleuchtung, die Sitzungszimmer mit der Holzvertäfelung“, erläutert der Fotograf und Stadtführer.

Der 66-Jährige aus der ostdeutschen Stahlstadt lenkt den Blick noch einmal auf das riesige Womacka-Mosaik „Unser neues Leben“ von 1958. „Authentischer geht es nicht“, schwärmt er. „Das taucht in fast jedem Film auf, der in Eisenhüttenstadt gedreht wurde.“

Das waren bisher mehr als zwanzig Streifen – angefangen beim DDR-Kinderfilm „Die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen“ von 1963 bis hin zur Netflix-Serie „Kleo“, die im vergangenen Jahr erschien. Immer, wenn typische DDR-Kulissen gebraucht würden, kämen die Filmemacher nach Eisenhüttenstadt, sagt Geller.

Als Stalinstadt war die Kommune Anfang der 50er Jahre als sozialistische Musterstadt am Reißbrett entworfen und rund um das Stahlwerk Eisenhüttenkombinat Ost errichtet worden. Die Wohnkomplexe I bis III – nach Entwurf des Architekten Kurt W. Leuchte in einem Baumix aus sowjetischem Vorbild und Klassizismus realisiert – wurden in den 1990er Jahren aufwendig restauriert. Sie gelten heute als eines der größten Flächendenkmale Deutschlands.

Weiterer beliebter Drehort in Brandenburg

Ein ebenfalls beliebter Ort bei Filmemachern in Brandenburg ist Rüdersdorf im Landkreis Märkisch-Oderland. Auch dort soll auf den touristischen Aspekt der Filmdrehorte künftig stärker gesetzt werden, erklärt Stephan Rübsam, Geschäftsführer der Museums- und Kultur GmbH. Denn auch der Ort mit dem Kalkstein-Tagebau ist seinen Angaben nach beliebt bei Filmemachern. „Das geht schon seit den 1920er Jahren so, setzte sich mit den DDR-Indianerfilmen fort. In den vergangenen Jahren kamen internationale Produktionen wie Monuments Men oder Die Tribute von Panem dazu.“



Der deutsche Film „Und der Zukunft zugewandt“ von 2019 wurde zwar überwiegend in Eisenhüttenstadt gedreht. Aber: „Im Atrium des Rüdersdorfer Kulturhauses, ein typischer DDR-Prachtbau, entstanden auch einige Szenen, weil wir da mehr Platz haben“, erzählt Rübsam stolz. Vor allem Youtuber begeben sich seinen Beobachtungen nach auf Drehorte-Spurensuche in Tagebau und Museumspark.



„Im Frühjahr wollen wir aber Besucher-Führungen zu diesem Thema anbieten, in Kooperation mit der Nachbargemeinde Woltersdorf, in Stummfilmzeiten ein Mekka von Filmemachern“, kündigt Rübsam an.