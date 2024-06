Bei Überholmanöver ins Schlingern geraten 78-Jähriger stirbt bei Autounfall in Brandenburg

Ein 78 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall gestorben. Der Mann habe am Stadtrand von Nauen zu einem Überholmanöver angesetzt, sei dabei mit seinem Wagen ins Schlingern geraten und schließlich von der Fahrbahn abgekommen, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Anschließend sei er mit dem Pkw gegen einen Baum geprallt.

Er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen, wie es hieß. Seine 52 Jahre alte Beifahrerin wurde ebenfalls bei dem Unfall verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Über ihren Gesundheitszustand machten die Beamten zunächst keine Angaben. (dpa)