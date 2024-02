Brandenburgs Erntefest ist verschoben Planer übersehen den Einschulungstermin

Planungsfehler mit Folgen: Weil die Veranstalter den offiziellen Einschulungstermin des Landes übersehen haben, muss das Brandenburger Dorf- und Erntefest 2025 neu ausgeschrieben werden. Das teilte der Agrarmarketingverband „Pro Agro“ jetzt in Potsdam mit.

„Erste Ergebnisse des ursprünglichen Aufrufs haben gezeigt, dass der gewählte Termin am 6. September 2025 – welcher gleichzeitig auch offizieller Einschulungstermin in Brandenburg ist – die Möglichkeiten interessierter Kommunen zur Vorbereitung stark einschränkt“, hieß es in einer Pressemitteilung. Das Brandenburger Dorf- und Erntefest lebe von der Teilnahme engagierter Bürger, sich einbringender Vereine und des Ehrenamtes. „Wegen der Einschulungen würden viele Helferinnen und Helfer, an einem Termin am 6. September 2025 daher nicht für das Brandenburger Dorf- und Erntefestes zur Verfügung stehen können.“

Ausrichterkommune gesucht

Da der 13. September 2025 aber bereits der Termin des Brandenburg-Tags in Perleberg ist, suche man nun nach Kommunen, die das Erntefest am 20. September 2025 ausrichten wollen. Um die Ausrichtung des Brandenburger Dorf- und Erntefestes können sich alle Gemeinden, Städte oder Ämter des Landes Brandenburgs mit Gemeinde-, Orts- oder Amtsteilen bewerben, die über einen dörflichen Charakter verfügen und/oder landwirtschaftlich geprägt sind.