Brandenburgs Umweltminister im Interview „Tesla war wirklich vorbildlich“

Herr Vogel, fahren Sie inzwischen einen Elektro-Dienstwagen?

Ja! Trotz erster Bedenken meines Fahrers: Es funktioniert gut. Ich bin selbst erstaunt, wie schnell sich das Fahrzeug so aufladen lässt, dass man die nächsten 300 Kilometer weiterkommt.

Sie sind der erste Klimaschutzminister Brandenburgs. Wo steht das Land nach viereinhalb Jahren Amtszeit beim Klimaschutz?

Brandenburgs steht gut da. Als ich damals den Anspruch erhoben habe, Klimaschutz im Namen des Ministeriums führen zu wollen, gab es in meinem Geschäftsbereich einen Klimabeauftragten. Und es gab im Landesamt für Umwelt einen Mitarbeiter, der die Statistiken zusammengestellt hat, wie sich die CO₂-Emissionen in Brandenburg entwickeln. Das war's! Eine Klimapolitik gab es nicht. Nur eine Politik, die dafür sorgte, dass die Braunkohle am Netz gehalten wurde.

Und heute?

Wir haben nicht nur neue Mitarbeitende und Strukturen, mit zwei Referaten im Ministerium – eins für Klimaanpassung, eins für Klimaschutz. Wir haben einen Klimaplan der Landesregierung entwickelt und beschlossen, der sich sehen lassen kann. Andere Bundesländer sind schneller gewesen. Aber wir haben den besten Klimaplan in Deutschland.

Zur Person Axel Vogel, 67 Jahre, ist seit 2019 Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz in Brandenburg. Er ist Diplom-Ökonom und ein Urgestein der Grünen. Er war 1980 Mitbegründer der Bundespartei, später Bundesschatzmeister und Bundestagsabgeordneter, ehe der gebürtige Bochumer als Aufbauhelfer nach Brandenburg ging. Vogel war Direktor der Landesanstalt für Großschutzgebiete, bekleidete dann Führungsposten in der Umweltverwaltung. Von 2009 bis 2019 war er Chef der Grünen-Fraktion im Landtag. Er lebt in Eberswalde.

Sie nehmen den Mund ganz schön voll!

Ich kann das begründen. Wir sind das erste Bundesland, dass Zwischenziele für die Reduzierung der CO₂-Emissionen festgelegt hat, für 2030, 2040 und dann 2045 mit der Klimaneutralität. Und alle Strategien der einzelnen Häuser, egal ob Energiestrategie, Mobilitätsstrategie oder Industriestrategie, alle synchronisiert, sind auf diesen Fahrplan ausgerichtet. Das gibt es in keinem Bundesland sonst.

Wo spürt man die Klimakrise in Brandenburg heute schon?

Wir hatten gerade einen Februar, der sechs Grad Durchschnittstemperatur hatte. 6,4 Grad Celsius! Das war 1956 die Durchschnittstemperatur des gesamten Jahres. Das war das Jahr meiner Geburt. In den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts lag die Februar-Durchschnittstemperatur bei minus 1,2 Grad, in den letzten zehn Jahren dagegen bei plus 3 Grad.

Der Landwirtschaft macht die Klimakrise schwer zu schaffen. © dpa/Patrick Pleul

Was ist so schlimm daran?

Nur ein Beispiel: Große Teile des Ackerbaus beruhen darauf, dass Frostkeimer ausgesät werden. Das bedeutet, dass Pflanzen, etwa Getreide, einen Frost abbekommen müssen, um überhaupt zu keimen. Wenn wir Winter bekämen, wo überhaupt kein Frost ist, dann keimt da auch nichts. Dann müssten die Bauern im Frühling irgendwas anderes eindrillen. Das wäre verheerend für die Brandenburger Landwirtschaft.

Also holen wir Sorten aus warmen Gegenden des Erdballs her?

Wir können nicht einfach auf Pflanzen aus dem Mittelmeerraum umstellen, nicht einfach Bäume hierher transferieren, die wunderbar in Mittelitalien, in Südfrankreich wachsen und auch mit unseren höheren Sommertemperaturen zurechtkommen würden. Denn wir brauchen weiterhin auch die Frostresistenz.

Gerät auch die Kiefer, der charakteristische Baum der Mark, durch den Klimawandel in Gefahr?

Ja, denn die Kiefer ist auch nicht so hitzeresistent, wie sich der eine oder andere das denkt. Hinzu kommt, dass zu oft allein über Dürren diskutiert wird, aber immer noch sehr wenig über Extremniederschläge, über Stürme, Orkane und Tornados, die auch Brandenburg häufiger treffen werden.

Kiefern sind charakteristisch für Brandenburg, aber nicht sehr hitzeresistent. © imago images/Bildgehege

Ist das Land darauf vorbereitet?

Die Mark ist naturräumlich zumeist begünstigt. Als im Ahrtal die extremen Niederschläge runtergingen, hatten wir in der Uckermark viel größere Starkregen. Dort wurden sie vom Bodenrelief abgepuffert. Aber: Es gibt eben auch bei uns Steilrandlagen, wo Ähnliches passieren könnte. Ein Beispiel ist die Oder-Abbruchkante. Bei Bad Freienwalde geht es über 100 Meter nach unten auf relativ kleinem Raum. Oder: Unser „Ahrtal“ ist die Schwarze Elster. Sie hat keinen Überflutungsraum und ist häufiger als in der Vergangenheit durch Hochwasser bedroht. Deshalb hat sie beim Hochwasserschutz Priorität. Und gleichzeitig ist sie ein Fluss, der inzwischen regelmäßig im Sommer auf 50 bis 70 Kilometer trockenfällt.

Um den Klimaplan gab es heftige Auseinandersetzungen in der Kenia-Koalition und am Ende sogar eine Intervention von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Ist er das Papier wert, auf dem er steht?

Ja, der Ministerpräsident hatte noch redaktionelle Anmerkungen in größerem Ausmaß. Wichtig ist mir: Es gab keine Substanzverluste.

Trotzdem, die Stimmung schlägt gegen Klimaschutz um, auch nach dem Debakel ums Heizungsgesetz. Wir erleben einen Einbruch beim Absatz von E-Autos. Geraten Etappenziele für 2045 in Gefahr?

Das sehe ich bisher nicht. Aber ja, offenkundig hat auch Klimapolitik in der Bevölkerung Konjunkturzyklen. Ich gehe aber davon aus, dass das, was wir alle in den nächsten Jahren erleben, zu einem beschleunigten Bewusstseinswandel führen wird, um sich der Notwendigkeit drastischer Schritte zu stellen.

Der Mensch wird erst durch Schaden klug?

Das scheint so zu sein.

In Brandenburg steht die E-Auto-Fabrik von Tesla, die Gegenstand heftiger Konflikte ist. Am Anfang, im Januar 2020, haben Sie hervorgehoben, wie vorbildlich Tesla die Umweltverbände einbezieht. Heute sind die Fronten verhärtet, ist auch das Verhältnis zwischen Verbänden, Grünen und Ministerium beschädigt. Was lief da schief?

Es für mich in Gänze nicht nachvollziehbar, warum es zu diesem Wandel gekommen ist. Es ist teilweise auch grotesk. Denn Tesla war wirklich vorbildlich. Die Spitzen der Naturschutzverbände wussten früher von der Ansiedlung als ich. Ich denke, die Gegnerschaft entzündete sich am Wasserbedarf.

In Grünheide steht Europas einzige Tesla-Fabrik. © dpa/Patrick Pleul

Aber warum?

Die Diskussion um Wasserprobleme kam zuerst von unten auf. In der Region gibt es den Straussee, der in den letzten Jahren kontinuierlich Wasser verloren hat. Natürlich nicht wegen Tesla, aber so wurde eine Verbindung gezogen, sinkende Seewasserstände, sinkende Grundwasserspiegel, keine großen Erweiterungsmöglichkeiten mehr zur Wasserförderung, und dann kommt noch Tesla.

Was ist daran falsch?

Der Zusammenhang besteht nicht. Und der Wasserverbrauch des Wasserverbandes Strausberg-Erkner ist seit Inbetriebnahme der Fabrik nicht einmal gestiegen, sondern sogar gesunken. Elon Musk hat mit seiner Aussage, es sei doch alles grün hier, die Leute auch noch auf die Barrikaden getrieben.

Die Wasserdebatte um Tesla hat positive Seiten. Axel Vogel, Klimaschutzminister Brandenburgs

Sie halten die Wasserdebatte um das Tesla-Werk für irrational?

Ja, ich halte das für irrational. Egal wo ich bin, ob in Bayern, Baden-Württemberg oder anderswo: Sobald man mitbekommt, dass ich der Minister aus Brandenburg bin, kommt man sofort auf Tesla und das Wasser. Dabei sind die Mengen für das E-Autowerk in den Proportionen nichts im Vergleich zu wirklich großen Wasserverbrauchern in Brandenburg, ob das Rüdersdorfer Zementwerk gleich in der Nähe, die Stahlwerke Eisenhüttenstadt oder Hennigsdorf, die Papierfabriken oder die Raffinerie Schwedt. Und trotzdem sage ich: Die Wasserdebatte um Tesla hat positive Seiten.

Wie bitte?

Ja, das meine ich ernst. Seitdem wird darüber gesprochen, dass Wasser ein limitierender Faktor für Ansiedlungen ist, sein muss, vermutlich erstmals in Deutschland. Tesla ist eine Lehre: Wir brauchen bei Ansiedlungen unbedingt einen Wassercheck. Es muss für die Bevölkerung transparent sein, woher das Wasser kommt. Und zweitens ist Tesla dadurch enorm unter Druck gesetzt worden, den Wasserverbrauch zu reduzieren. Und das haben die auch gemacht.

Tesla-Chef Elon Musk hatte kürzlich einen weltweiten Stellenabbau angekündigt. © REUTERS/Gonzalo Fuentes

Tesla will das Werk um einen Güterbahnhof vergrößern, hat nach dem Nein beim Bürgerentscheid die Pläne abgespeckt. Die Gemeinde wird darüber entscheiden. Wie ist Ihre Position?

Ich halte es für sinnvoll, dass das Werk an die Schiene angebunden wird. Wir müssen unbedingt weg vom Straßentransport.

Ein Tesla-Protestcamp von Klimaaktivisten kämpft gegen die Erweiterung, Tesla und die „dreckige Lüge“ von der E-Mobilität. Wie finden Sie das?

Ich teile die Forderungen der Demonstrierenden so nicht. Zumal die Fläche, die da besetzt ist, auch gar nicht gerodet werden soll.

Aber das heißt nicht unbedingt, dass jeder ein individuelles Fahrzeug haben muss. Ich persönlich sehe das kritisch. Axel Vogel, Klimaschutzminister Brandenburgs

Sehen Sie eine Möglichkeit, ohne E-Autos bis 2045 klimaneutral zu werden?

Wir brauchen dafür E-Mobilität, den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und die Ausweitung des Güterverkehrs auf der Schiene. Nötig ist alles. Wir werden auch künftig Autos brauchen, für die Polizei, Krankenwagen, für Fahrdienste. Man kann nicht alles durch Schienenverkehr ersetzen. Es ist sinnvoll, dass Produktionskapazitäten aufgebaut werden.

Sie haben die Menschen vergessen, die in den märkischen Dörfern wohnen und auch künftig aufs Auto angewiesen bleiben!

Moment, wir brauchen auch künftig Transportmittel, Autos, und zwar klimaneutrale. Aber das heißt nicht unbedingt, dass jeder ein individuelles Fahrzeug haben muss. Ich persönlich sehe das kritisch. Es kann auch Carsharing sein. Die meisten Kfz fahren nicht, sondern stehen nur. Autos sind oft Stehzeuge. Wir werden zu neuen, klugen Lösungen kommen müssen. Denn wir können nicht im Umfang wie bisher immer wieder neue Ressourcen der Erde in Anspruch nehmen, um diese Art des Verkehrs aufrechtzuerhalten.

Das Camp hat für Konflikte in der Landesregierung gesorgt, auch wegen des positiven Votums Ihrer Forstbehörde. Warum wird dort eine Raucherinsel erlaubt, während sonst im Wald Rauchverbot gilt?

Offiziell wurde die Raucherinsel nie gestattet. Die ist inzwischen auch abgebaut. Aber ich bitte darum, zu unterscheiden: Ich halte von den Zielen des Protestcamps nichts. Aber in einem demokratischen Rechtsstaat ist das Versammlungsrecht ein hohes Gut. Und man geht, wie mir berichtet wird, dort sorgsam mit den Bäumen um.

Blick in das Protestcamp gegen die Tesla-Erweiterung in Grünheide. © dpa/Soeren Stache

Der Innenminister hat Ihnen vorgeworfen, die Stellungnahme der Versammlungsbehörde für die Gerichte durch fehlende Zuarbeiten zu behindern.

Wir biegen nichts zurecht! Sachverhalte, die nicht vorhanden sind, werden von uns auch nicht behauptet.

Sie sprechen vom Wasser als limitierenden Faktor. Warum wird es in der Hauptstadtregion knapper?

Da möchte ich zunächst die Dimensionen deutlich machen: Über Brandenburg sind in den letzten Jahrzehnten zwischen zwölf und 24 Milliarden Kubikmeter Niederschläge pro Jahr gefallen. Zu DDR-Zeiten wurden in Berlin und Brandenburg davon etwa drei Milliarden Kubikmeter pro Jahr genutzt. Diese hohen Mengen kamen insbesondere durch die Braunkohleförderung zustande, weil die abgepumpten Sumpfungswässer der Tagebaue auch mit in diese Bilanz eingehen. Wir sind runter auf eine Milliarde Kubikmeter pro Jahr. Und diese Wasserentnahmen werden weiter zurückgehen, wenn wir aus der Kohle aussteigen.

Dann wird weniger Grundwasser entzogen. Ist das nicht gut so?

Das Problem entsteht dadurch, dass die Spree nach dem Ende der Kohle nicht mehr so viel Wasser führen wird, wenn keine Zuführung von Wasser aus den Tagebauen mehr stattfindet. Berlin versorgt sich bislang zu 60 Prozent aus Uferfiltraten mit Trinkwasser, vor allem aus der Spree. Hinzu kommt, dass die Grundwasserkörper vor allem südöstlich und östlich von Berlin bereits überbeansprucht oder kurz davor sind.

Was wird getan, damit Berlin nicht auf dem Trockenen sitzt?

Beide Länder entwickeln gerade eine gemeinsame Wasserstrategie 2050 für Berlin und Brandenburg. Bisher hat Berlin für sich geplant, und Brandenburg auch. Wir haben im Gegensatz zu Stuttgart, Hamburg oder München bisher keine Fernwasserversorgung, im Gegensatz zu Baden-Württemberg dafür auch keine großen Verteilnetze. Wir müssen also neben der Frage, wie wir zusätzliches Wasser in den urbanen Berliner Raum bekommen, ein System von Trinkwasserverbundleitungen aufbauen.

Wie durstig ist die wachsende Millionen-Metropole?

Man rechnet damit, dass die Einwohnerzahl Berlins auf über vier Millionen wächst. Dafür werden bis 2050 rund 50 Millionen Kubikmeter Wasser mehr pro Jahr benötigt. Das kann man nicht abdecken, indem in Brandenburg einfach die Grundwasserpumpen angeworfen werden.

Sie planen einen „Klimawandel-Abschlag“ bei neuen Fördergenehmigungen für Grundwasser. Die Praxis wird noch restriktiver?

Ja, unbedingt. Das ist die Idee der Klimaanpassung. Unter den Bedingungen der Erderwärmung gibt es eine höhere Verdunstung, weniger Grundwasserneubildung. Es wird damit auch weniger Grundwasser verfügbar.

Wie sieht es eigentlich beim Abwasser aus?

Dort haben wir ein sehr gutes Netz. Für 800.000 Brandenburger werden die Fäkalien in den Berliner Kläranlagen entsorgt. Die Berliner haben sechs Kläranlagen, davon fünf auf Brandenburger Gebiet. Da Berlin und das Umland wächst, geraten die aber ans Limit. Fast keiner der berlinnahen Wasser- und Abwasserverbände hat eigene Kläranlagen. Auch Brandenburg hat also ein Problem, das gelöst werden muss, gemeinsam mit Berlin.

Das Klärwerk im Wandlitzer Ortsteil Schönerlinde (Barnim) wird ausgebaut und soll seine Energie zukünftig komplett selbst erzeugen. © picture alliance/dpa/Berliner Wasserbetriebe/-

Bis wann müssen Entscheidungen fallen?

Wir brauchen die leistungsfähigeren Kläranlagen bis 2040. Das muss in der nächsten Legislaturperiode geklärt werden, auch die Kostenbeteiligung Brandenburgs. Dieser Planungshorizont gilt im Prinzip auch für die Trinkwasserversorgung.

Warum werden bisher Wasserstoffpipelines geplant, aber keine Wasserpipelines für Berlin?

Erste Vorbereitungen und Voruntersuchungen laufen. Da gibt es eine Arbeitsteilung zwischen Berlin, Brandenburg und Sachsen. Wir haben es auf uns genommen, die Ostseepipeline zu untersuchen. Wir sind mit Mecklenburg-Vorpommern dabei, dafür eine Studie in Auftrag zu geben. Berlin untersucht, ob eine Wasserzufuhr aus dem Süden möglich wäre. Und wir schauen gemeinsam, ob es in Brandenburg Grundwasserkörper gibt, die neu erschlossen werden könnten.

Eine Studie des Umweltbundesamtes (UBA) schlägt Überleitungen aus Elbe und Oder zur Spree vor.

Meines Erachtens führt zumindest die Debatte über eine Elbüberleitung zur Trinkwasserversorgung Berlins in die Irre. Das Hauptthema ist: Alles Wasser, was man von der Elbe in die Spree überleitet, muss anschließend durch den Spreewald. Und dort verdunstet es. Da sind 50 Millionen Kubikmeter auch schnell weg. Das wäre dann für die Berliner Trinkwasserversorgung irrelevant.

Wenn wir praktisch nur gegeneinander arbeiten, sind wir am Ende die Verliererregion des 21. Jahrhunderts. Axel Vogel, Klimaschutzminister in Brandenburg

Die Wahlperiode und damit Ihre Amtszeit sind fast vorbei. Was können Sie noch durchbringen?

In meinem Bereich ist ungefähr 90 Prozent von dem erledigt, was im Koalitionsvertrag steht. Das Waldgesetz kommt nicht, weil der Bund ein bundesweites Gesetz vorbereitet. Und ja, auch das ist unbestritten, wir haben auch im Land, in der Koalition, Meinungsverschiedenheiten grundsätzlicher Art. Das betrifft das Agrarstrukturgesetz, das nicht mehr verabschiedet wird. Es betrifft auch das Jagdgesetz. Ich gehe aber davon aus, dass wir mit einer neuen Durchführungsverordnung die Entnahmemöglichkeit von Schalenwild für die Jäger steigern können.

Auch für den Wolf?

Nein, für den Wolf natürlich nicht, das bedürfte einer umfangreichen Gesetzesänderung. Es gibt bei manchen Leuten die irrige Vorstellung, dass man mit einer Aufnahme des Wolfes ins Jagdgesetz mehr Wölfe entnehmen könnte. Stattdessen würde es fast unmöglich, Problemwölfe zu entnehmen, weil der Wolf dann nicht nur unter dem Schutz des Artenschutzrechtes stünde, sondern auch noch unter dem des Jagdgesetzes.

In Brandenburg leben deutschlandweit die meisten Wolfsrudel. © dpa/Patrick Pleul

Existiert die Kenia-Koalition eigentlich noch?

Aber ja doch, der Ministerpräsident hat uns doch alle im Landtag jüngst sehr ausführlich gelobt.

Sie lächeln so, mehr Ironie geht ja kaum. Ministerpräsident Dietmar Woidke hat sich kürzlich im Bundesrat mit seinem Ja beim Agrardiesel und gegen Cannabis-Freigabe über das Grünen-Veto in der Landesregierung hinweggesetzt. Wirkt das bei Ihnen auch persönlich nach?

Ja, das tut es. Bislang gab es immer Vertrauen, dass man sich an Absprachen auch hält. Das ist aktuell nicht mehr der Fall. Deshalb ist jetzt immer auch ein Grünen-Ressortchef mit im Bundesrat. Was der Ministerpräsident da getan hat, geht eigentlich gar nicht. Es gilt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, wonach es bei Abstimmungen im Bundesrat keine Richtlinienkompetenz des Ministerpräsidenten gibt. Dort stimmt die Regierung insgesamt ab. Wenn es unterschiedliche Voten gibt, dann ist die Stimme ungültig. Das ist verfassungsgerichtlich bestätigt. Das Urteil wurde übrigens einst erzwungen nach einer gegenläufigen Abstimmung Brandenburgs im Bundesrat, damals unter Manfred Stolpe und Jörg Schönbohm.

Dietmar Woidke (SPD) will in diesem Jahr erneut zum Ministerpräsidenten gewählt werden. © dpa/Jens Kalaene

Die Stimmung im Land ist schwierig. Die Grünen lagen in Umfragen zuletzt nur noch bei acht Prozent. Droht nach der Landtagswahl ein Rückwärtsgang beim Klimaschutz?

Einen Rückschlag beim Klimaschutz befürchte ich noch am allerwenigsten, solange wir an der Regierung beteiligt bleiben.

Was dann?

Ich komme zum Vertrauen zurück. Es ist nämlich auch eine Voraussetzung dafür, vernünftig Koalitionsverhandlungen zu führen. Es reicht nicht, nur eine AfD-Verhinderungskoalition zu machen, ohne eine positive Vision vom Land zu entwickeln. Dann wird es nur ein Gehänge und Gewürge.

Wofür plädieren Sie?

Im derzeitigen Koalitionsvertrag ist das Ziel formuliert, Brandenburg zur Gewinnerregion des 21. Jahrhunderts zu machen. Wenn wir praktisch nur gegeneinander arbeiten, sind wir am Ende die Verliererregion des 21. Jahrhunderts. Es müssen doch alle Seiten ein Interesse daran haben, dass das jetzt mal aufhört. Wir müssen doch das Land in die Zukunft führen, weil gar keine anderen da sind. Mit Wagenknecht? Das schließt sich doch aus. Mit der AfD? Das will doch hoffentlich niemand. Wir steuern jetzt darauf zu, dass wir uns alle gegenseitig schwächen. Deshalb hoffe ich, dass sich alle rechtzeitig besinnen. Ein Gegeneinander bringt niemandem etwas. Die Demokraten müssen doch zusammenhalten.