Tagesspiegel Plus „Die Frage ist schon, ob das so geht“ : Verfassungsgericht deutet Kritik am Brandenburg-Hilfspaket an

Die AfD-Fraktion im Landtag hat vor dem Verfassungsgericht gegen das Brandenburg-Hilfspaket im Haushalt geklagt. Fragen des Gerichtspräsidenten lassen auf dessen Zweifel schließen.