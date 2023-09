Ehemann soll seine Frau getötet haben Verdächtiger aus Brandenburg in Wien gefasst – mehr als drei Jahre nach der Tat

Rund dreieinhalb Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer 32-jährigen Frau in Bernau bei Berlin haben Sicherheitsbehörden jetzt ihren damaligen Ehemann als dringend tatverdächtig am Flughafen Wien gefasst. Die deutschen Ermittler wollten die Auslieferung des Mannes beantragen, der mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde, teilte die Polizeidirektion Ost am Freitag mit.

Der dringend Tatverdächtige (42) habe sich zuletzt mehrere Monate in Thailand aufgehalten, seine Festnahme erfolgte am Donnerstag in Wien. Die Leiche der Frau war im April 2020 in dem Flüsschen Panke in der Nähe der Schwanebecker Chaussee in Bernau entdeckt worden. Wie die Frau getötet wurde, wollte ein Sprecher der Polizei unter Verweis auf das laufende Verfahren nicht sagen. (dpa)