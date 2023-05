Eklatanter Anstieg seit 2011 Acht Prozent der Brandenburger sind tabakabhängig

Immer mehr Menschen in Brandenburg sind nach Daten der KKH Kaufmännische Krankenkasse tabakabhängig. Hochrechnungen der KKH zufolge sind im Jahr 2021 in Brandenburg rund 200.000 Menschen wegen Tabakabhängigkeit, Entzugserscheinungen, eines akuten Tabakrauschs oder psychischer Probleme wegen Tabaks behandelt worden, teilte die Krankenkasse am Dienstag in Potsdam mit. Im Vergleich zu 2011 sei das ein Plus von rund 105 Prozent.

Im Ländervergleich liegt Brandenburg laut KKH damit im oberen Drittel. Der Bundesdurchschnitt betrage rund 73 Prozent. Am 31. Mai (Mittwoch) ist Weltnichtrauchertag.

Mit Blick auf den Tabakmissbrauch während der Corona-Krise rangiere Brandenburg im unteren Mittelfeld, hieß es weiter. Von 2019 auf 2021 registrierte die KKH hier einen Anstieg von gut sechs Prozent. Der Bundesdurchschnitt lag bei sieben Prozent.

Anteil junger Raucher bedenklich

Als besonders alarmierend bezeichnete die Krankenkasse den Anteil der jungen Raucher, die zwar nicht unbedingt missbräuchlich, aber dennoch kontinuierlich zur Zigarette griffen. Dieser sei bundesweit im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit um 83 Prozent gestiegen. 2022 bezeichneten sich demnach elf Prozent der 16- bis 29-Jährigen als regelmäßige Raucher. In einer früheren Erhebung waren es sechs Prozent.

In der mittleren Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen stieg der Anteil der regelmäßigen Raucher laut KKH um elf Prozent. Bei den 50- bis 69-Jährigen sank er um 17 Prozent.

Für die Erhebung hat die KKH Daten ihrer Versicherten von 2011, 2019 und 2021 ausgewertet. Zudem wurden 2022 sowie 2020 online jeweils 1.000 Personen im Alter von 16 bis 69 Jahren befragt. (epd)