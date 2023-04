Entlastung für Brandenburger Eltern Weiteres Kita-Jahr ab August beitragsfrei

Ab dem kommenden August müssen Eltern in Brandenburg für ein weiteres Kita-Jahr keine Beiträge mehr zahlen: Nachdem seit 2018 bereits das letzte Kita-Jahr beitragsfrei war, will das Land ab August auch die Beiträge für das zweite Kita-Jahr übernehmen. Dies habe das Kabinett am Dienstag beschlossen, berichtete Jugendstaatssekretär Steffen Freiberg (SPD).

Beiträge der Eltern wären dann nur noch für das erste Kita-Jahr fällig. Und ab August kommenden Jahres soll nach dem Kabinettsbeschluss die Betreuung der Kinder in den Kitas ab 3 Jahren bis zur Einschulung vollständig beitragsfrei sein. „Damit setzen wir ein zentrales Vorhaben unseres Koalitionsvertrages von 2019 um“, sagte Freiberg, der auch designierter Bildungsminister ist. „2024 werden dann rund 79.000 Kinder im Kindergarten beitragsfrei betreut.“

Die zusätzlichen Kosten für die schrittweise Beitragsfreistellung bezifferte die Staatskanzlei bis 2024 mit rund 56 Millionen Euro. Damit erhalten die Träger der Kitas pro Kind und Monat 125 Euro. (dpa)