Erneuter Millionengewinn Lotto-Glück bleibt Brandenburg treu

Die Brandenburger Lotto-Glückssträhne reißt nicht ab: Am Wochenende heimsten gleich zwei Spieler oder Spielerinnen Großgewinne ein. Ein Glückspilz sicherte sich die Rente der Glücksspirale und erhält nun 20 Jahre lang monatlich 10.000 Euro. Alternativ kann sich der Gewinner beziehungsweise der Gewinner 2,1 Millionen Euro auszahlen lassen. Das Los wurde in Potsdam gekauft. Das teilte die Brandenburger Lotto GmbH am Montag mit.

„Der Gewinn der monatlichen Rente der Glücksspirale ist auch für uns etwas Besonderes. Zuletzt gab es das in Brandenburg im Jahr 2016“, sagte Lotto-Geschäftsführerin Anja Bohms. Am Freitag gewann zudem ein Spieler oder eine Spielerin mit fünf Richtigen 161.245,80 Euro im Eurojackpot.

Nach Angaben der Lotto GmbH hat Brandenburg in diesem Jahr bereits fünf Millionengewinne verzeichnet. Erst in der vergangenen Woche durfte sich eine Spielerin aus dem Kreis Potsdam-Mittelmark über rund 3,1 Millionen Euro freuen. Sie hatte beim „6 aus 49“ den Jackpot geknackt.