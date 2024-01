Fahrer stand unter Kokain-Einfluss Brandenburger Künstler bei Verkehrsunfall gestorben

Bei den zwei Toten eines Verkehrsunfalls vom vergangenen Dienstag bei Briesen (Oder-Spree) handelt es sich um den Brandenburger Künstler Roland Rother und seine Frau. Das bestätigte ein Sprecher des Brandenburgischen Landesmuseums für Moderne Kunst am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst hatten das Frankfurter Stadtradio 91.7 Oderwelle, die „Märkische Oderzeitung“ und „Bild“ berichtet.

Der 79-Jährige und seine 76-jährige Frau waren am vergangenen Dienstag mit dem Auto auf der Landesstraße 384 zwischen Alt Madlitz und Wilmersdorf unterwegs gewesen, als der Wagen eines Autofahrers mit dem Fahrzeug des Paares an einer Kreuzung zusammenstieß. Der Künstler und seine Frau starben noch am Unfallort. Der 28-jährige Fahrer des anderen Wagens und eine 32 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt.

Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung

Ein durchgeführter Drogenschnelltest bei dem 28-Jährigen schlug nach Polizeiangaben auf Kokain an. Ein abschließender Bericht der Rechtsmedizin liegt nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch nicht vor. Sie hat Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Die Obduktion der Leichen habe ergeben, dass die Verletzungen durch den Zusammenstoß todesursächlich seien, sagte Sprecherin Ricarda Böhme der dpa. Auch ein vorläufiger Entzug des Führerscheins sei beantragt worden. Der Beschuldigte sei auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft sehe noch keine Haftgründe, so Böhme. Ein Gutachten zur genauen Unfallursache steht ihr zufolge noch aus.

Das Brandenburgische Landesmuseum zeigte sich erschüttert über den Tod Rothers und seiner Frau. Als Künstler sei er in der Region sehr bekannt, sagte der Sprecher. Das Museum hatte im Februar 2023 im Packhof in Frankfurt (Oder) eine Doppelausstellung mit etwa 20 Plastiken und Zeichnungen von Rother und Bildern der Berliner Künstlerin Kerstin Seltmann gezeigt. In der Innenstadt von Frankfurt (Oder) - Rothers Heimatstadt - sind einige seiner Plastiken zu entdecken, aber auch in Eisenhüttenstadt, Briesen, Beeskow (Oder-Spree) und in Wohngebieten Berlins stehen Skulpturen. (dpa)