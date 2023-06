Feldroboter und Melkautomaten Brandenburger Leistungsschau zwischen Ackerfurche und Kuhstall

Es geht um Drohnen, mit deren Hilfe Rehkitze vor Mähdreschern gerettet werden. Es geht um Roboter für die Feldbearbeitung. Und es geht um vollautomatische Melkmaschinen in der Milchproduktion. Wenn Brandenburgs Agrarminister Axel Vogel (Grüne) am Samstag die 8. Brandenburger Landpartie auf dem Hof der PAE Marktfrucht in Putlitz in der Prignitz eröffnet, können Berliner und Brandenburger die neuesten Innovationen der märkischen Landwirte bestaunen.

Weniger als vor Corona

152 Landwirtschaftsbetriebe, darunter 22 anerkannte Ökobetriebe, nehmen an dieser 1994 als „Tag des offenen Hofes“ gegründeten Veranstaltungsreihe teil – mehr als 2022, aber deutlich weniger als vor Corona: 2019 hatten 240 Betriebe noch rund 100.000 Gäste begrüßt. Im letzten Jahr waren es immerhin schon wieder 70.000 Besucher, die sich auf den Höfen einfanden.

152 Landwirtschaftsbetriebe öffnen am Samstag ihre Höfe

„Die Land- und Ernährungswirtschaft in Brandenburg steht vor großen Herausforderungen“, sagte Vogel bei der Vorstellung des Programms der diesjährigen Landpartie am Montag in der Brandenburger Landesvertretung in Berlin. „Corona hat die Lieferketten beeinträchtigt, dazu kommen der russische Angriffskrieg in der Ukraine, die hohe Inflation sowie steigende Energie- und Rohstoffkosten.“ Es sei deswegen wichtig, die regionale Erzeugung von Lebensmitteln besonders in den Blickpunkt nehmen. „Das trägt zur Resilienz der Region bei“, sagte Vogel. „Nur wenige Verbraucher haben heute noch einen realen Kontakt zur Landwirtschaft - die meisten wissen gar nicht mehr, wie Landwirte arbeiten.“

Das schlägt sich auch an anderer Stelle nieder: Denn Brandenburgs Landwirte plagen Nachwuchssorgen. Längst nicht alle Ausbildungsplätze in den „grünen Berufen“ können noch besetzt werden, sagt der stellvertretende Vorsitzende des Landesbauernverbands, Heiko Terno. „Wir wollen das Wochenende nutzen, um um Auszubildende zu werben.“ Das Berufsbild des Landwirts habe sich insgesamt gewandelt: „Es ist nicht mehr der Bauer mit Mistgabeln und Gummistiefeln, er hat heute ein Smartphone und ein iPad.“ Deswegen könnten Besucher am Wochenende auf vielen Höfen auch einmal selber mit dem Mähdrescher fahren: „Damit die Menschen mal das Gefühl kriegen, was so eine Maschine leisten kann und wie sich das Berufsbild gewandelt hat.“

Zusätzlich wird es auf über 120 Höfen eine Möglichkeit geben, eigene Produkte zu verkosten und mit nach Hause zu nehmen. „Wer auf der Landpartie Gefallen am Einkauf in Hofläden gefunden hat, wird Wiederholungstäter“, hofft die Uckermärker Landtagsabgeordnete Hanka Mittelstädt (SPD), die als Geschäftsführerin des Agrarmarketing-Verbands Pro Agro an der Programmpräsentation teilnahm. Klar sei aber auch: „Die höheren Kosten können von der Branche nicht über die gestiegenen Absatzmengen eingefangen werden“, sagte Mittelstädt. „Die Situation ist nach wie vor sehr angespannt.“

Bei der Eröffnung auf dem Hof der Putlitzer PAE Marktfrucht, die als wirklicher Großbetrieb 6000 Hektar Fläche nachhaltig bewirtschaftet, werde es jedenfalls modernste Landtechnik zu sehen geben, sagte Geschäftsführer Felix Colsman. „Wir werden zeigen, wie wir den Gärrest aus einer Biogasanlage wieder als organischen Dünger auf den Acker ausbringen.“

Auch Satellitentechnik und Drohnen werden vorgeführt. „Für uns ist die Brandenburger Landpartie das Werbeinstrument, um neue Mitarbeiter zu gewinnen“, sagte Colsman. Und weil selbst landwirtschaftliche Großbetriebe vor Ort in der Region verankert sind, habe man die Kitas und Kindergärten der Stadt Putlitz eingeladen, auf dem Hof für ein Kuchenbuffet zu sorgen, „um die Kasse der Kindergärten aufzupäppeln.“ Denn die Kinder von heute werden schließlich die Landwirte von morgen sein.

Ein vollständiges Programm findet sich im Internet unter www.brandenburger-landpartie.de