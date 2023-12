Fensterscheibe mit Zwille beschossen Anschlag auf SPD-Büro in Brandenburg

Ein SPD-Wahlkreisbüro in Brandenburg ist von Unbekannten attackiert worden. Die Fensterscheibe des Parteibüros in Eberswalde sei bei dem Anschlag mit einem Geschoss beschädigt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Am Ort des Geschehens sei eine Stahlkugel gesichert worden, die mutmaßlich mit einer Zwille abgeschossen worden sei.

Die Sachbeschädigung wurde den Angaben zufolge am Dienstagnachmittag angezeigt. Die Kriminalpolizei ermittelt zu Urhebern und Motiv der Straftat. (epd)