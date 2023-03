Flüsse in Polen untersucht Greenpeace weist Schuld des Bergbaus an Verseuchung der Oder nach

Julios Kontchou stapft mit großen Schritten durch den polnischen Schnee in Richtung des dampfenden Flusses. Es ist Dezember. Der Ökotoxikologe von Greenpeace nimmt Wasserproben in einem Nebenfluss der Oder. Die Umweltorganisation will hier in Schlesien herausfinden, wie es zu dem massiven Fischsterben im August 2022 kam und wer dafür verantwortlich ist. Der Tagesspiegel und der SWR waren exklusiv bei den mehrtägigen Probeentnahmen dabei.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden