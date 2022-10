„Freitag um eins“ Hochbetrieb in der Sauna – wie ist es, zu arbeiten, wenn andere freihaben?

Freitag um eins – da startet für viele das Wochenende. Für andere geht dann der Stress richtig los. In unserem neuen kostenlosen Unterwegs-Newsletter fragen wir in jeder Ausgabe eine Person aus der Tourismusbranche, was sie in diesem Augenblick beschäftigt. Und er oder sie verrät einen Geheimtipp aus der eigenen Ecke. Dieses Mal: Emma Eichhorn, die gemeinsam mit einem Kollegen den Teamwettbewerb der Deutschen Aufguss-Meisterschaft gewonnen hat. Sie arbeitet im Satama in Wendisch Rietz.

Neun Saunen, Abkühlen im Natursee und ein beheizter Pool – für verfrorene Seelen ist das Satama in Wendisch Rietz ein Traum. In der geschmackvollen Anlage direkt am Scharmützelsee kriegt man keinen 08/15-Aufguss, sondern wird von Meisterhand behandelt: Joseph Albeus und Emma Eichhorn sind im Sommer Deutsche Aufguss-Meister in der Kategorie Team geworden (diesen Wettbewerb gibt es wirklich!). Sie verwedeln bei „Forever“ nicht nur vier ätherische Öle, sondern erzählen eine Geschichte rund um Liebe und Tod, mit Musik, Kostümen und Licht. Alles in der Sauna! Emma (19) ist im Satama Azubi für Veranstaltungsmanagement, Kollege Joseph (38) arbeitet im Spa-Bereich. Das gehört zum Konzept –Mitarbeitende aus dem ganzen Haus bilden das Aufguss-Team. Im September 2023 werden Teilnehmende aus der ganzen Welt zur Aufguss-Weltmeisterschaft in Wendisch Rietz erwartet.

Frau Eichhorn, was machen Sie gerade?

Wir haben um 14 Uhr einen Aufguss in der Show-Sauna und Joseph und ich starten um 13 Uhr mit den Vorbereitungen. Das bedeutet erstmal: Eiskugeln machen – wir formen Bälle aus Chrushed Ice, die mit verschiedenen Düften aromatisiert werden. Die kommen dann mit Wasser auf den Ofen und die Besucher und Besucherinnen werden von dem Duft empfangen. Wir bereiten außerdem unsere Kostüme vor. In unserer Show „Forever“ erzählen wir von einem Paar – sie ist Sängerin in einem Klub, er Gast –, die einen schönen Sommer zusammen verbracht haben. Erzählt wird im Rückblick und man erkennt allmählich, dass nur der Mann noch lebt und sich im Alter an diese große Liebe erinnert. Das Ende ist trotzdem hoffnungsvoll. Die Düfte – Wacholder, Clementine, Lavendel und Minze – korrespondieren mit den unterschiedlichen Gefühlen. Wir spielen passende Songs ein, etwa „Black Velvet“ und „If Icould turn back Time“. Getanzt wird auch.

9 verschiedene Saunen und Dampfbäder gibt es im Satama, von der Traumzauberbaude bis zur Sibirischen Banja.



Was kommt am Wochenende auf Sie zu?

Wir sind auch unter der Woche gut gebucht, aber am Wochenende ist besonders viel los. Derzeit ist Hochsaison. Wir sagen immer, von O bis O – von Oktober bis Ostern. Am Freitag schaut man, ob der Aufgussplan steht und genug Personal verfügbar ist. Es gibt mehr Aufgüsse und mehr Shows als unter der Woche. Klar, und wir gucken, ob wir ausreichend Handtücher und Bademäntel haben und für die Gastronomie alles vorrätig ist. Ab Herbst haben wir zusätzliche Angebote im Außenbereich, es gibt zum Beispiel Waffeln und Glühwein. Zu uns kommen an den Wochenenden 300 bis 400 Besucher und Besucherinnen pro Tag, eine Reservierung ist auf jeden Fall empfohlen.



Verraten Sie uns einen Geheimtipp – was kann man in Ihrer Ecke sonst noch erleben?

Ich gehe gern eine Runde am Scharmützelsee spazieren. Und von der Terrasse des „Märkischen Meeres“ kann man schön den Sonnenuntergang beobachten.

Infos: Satama Sauna Ressort & Spa, Strandstraße 12, 15864 Wendisch Rietz, Telefon: 033679 758 99 00. Mo bis So von 9-23 Uhr (außer an besonderen Eventtagen). Zu der Anlage gehören auch Appartements und Ferienhäuser in Laufweite der Sauna. Der Tageseintritt kostet samstags für Erwachsene 49,90 Euro. Anfahrt mit dem Auto (aus Mitte) etwas mehr als eine Stunde, per ÖPNV (ab Ostkreuz) ca. eine Stunde und 40 Minuten.

