Gar nicht besinnlich Platzverweis für pöbelnden Brandenburger Weihnachtsmann

Ein Weihnachtsmann hat sich nach Pöbeleien auf einem Weihnachtsmarkt in Cottbus einen Platzverweis eingehandelt. Ein Ordner habe den kostümierten Mann bei dem Vorfall am Mittwochabend angesprochen, weil dieser „Geschenke verteilte und dabei nicht nur freundliche Worte mit den Beschenkten wechselte“, teilte die Polizei am Donnerstag in Cottbus mit. Als er deshalb ein Platzverbot bekommen sollte, sei der „Santa“ ungehalten geworden. Nachdem die Polizei eingeschaltet wurde, sei er dem Platzverweis nachgekommen. (epd)