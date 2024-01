Hakenkreuz auf Klosterteich Unbekannte stapfen in Brandenburg Nazi-Symbol in den Schnee

Die brandenburgische Stiftung Stift Neuzelle hat Strafanzeige wegen eines großen Hakenkreuzes auf dem Dorfteich gestellt. Das Nazi-Symbol war von Unbekannten bereits am 19. Januar in den zu diesem Zeitpunkt zugefrorenen und schneebedeckten Klosterteich gestapft worden, wie die Stiftung am Donnerstag in Neuzelle mitteilte. Die Stiftung ist Eigentümerin des Klosterteiches.

Die Stiftung toleriere keine Symbole einer menschenverachtenden und verfassungsfeindlichen Ideologie. Neuzelle sei mit der historischen Klosteranlage ein Ort der kulturellen Begegnung und Bildung. In den Schulen im Kloster Neuzelle seien Menschen aus unterschiedlichsten Nationen: „Toleranz und Internationalität ist auf dem Campus im Stift Neuzelle gelebte Selbstverständlichkeit.“

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Gegen Nazi-Symbolik, die Millionen Opfer des Nationalsozialismus verhöhnt, und radikale demokratiefeindliche Agitation werden wir konsequent Grenzen setzen und Delikte zur Anzeige bringen.“ Der Neuzeller Bürgermeister Dietmar Baesler beteiligte sich den Angaben zufolge an der Strafanzeige.

Das Kloster Neuzelle wurde am 1268 von Heinrich dem Erlauchten, Markgraf von Meißen, gegründet und 1817 säkularisiert. Der Klosterbesitz wurde in ein preußisch-staatliches Stift Neuzelle überführt. Um die Klosteranlage wiederzubeleben, wurde 1996 die Stiftung Stift Neuzelle als öffentlich-rechtliche Stiftung des Landes Brandenburg gegründet. (epd)