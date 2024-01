Hochwasser in Brandenburg Der Elbpegel in Wittenberge steigt erneut

Der Elbpegel in Wittenberge in der Prignitz steigt erneut. Nachdem das Hochwasser nach einem Höchststand von 6,15 Metern am Mittwoch tagelang bis auf 5,64 Meter gefallen war, wurden am Dienstagmittag wieder 5,67 Meter gemessen. Bis zum Wochenende sollen die Wasserstände weiter steigen, heißt es vom Landkreis Prignitz. Der Pegel soll mit prognostizierten 5,90 Meter allerdings unter der Sechs-Meter-Marke und somit unterhalb des Richtwertes der Alarmstufe 3 bleiben.

Seit dem 30. Dezember gilt an der Elbe in Wittenberge Alarmstufe 2. Täglich werden im Landkreis die 140 Kilometer Deich an Elbe und dem Nebenfluss Löcknitz kontrolliert und von Treibgut befreit. An den Nebenflüssen Stepenitz und Löcknitz liegt aktuell keine Alarmstufe vor, die Pegel sinken.