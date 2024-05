In mehreren Landkreisen aktiv Mutmaßliche Einbrecherbande in Brandenburg vorläufig festgenommen

Wegen des Vorwurfs, mehrere Einbrüche in Brandenburg begangen zu haben, sind drei Männer vorläufig festgenommen worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag mitteilte, werden die Männer im Alter von 19, 28 und 26 verdächtigt, seit Wochen in verschiedenen Landkreisen von Brandenburg in Häuser einzubrechen. Zuvor berichtete die „MOZ“.

Am Dienstag (30. April) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Oberhavel die mutmaßlichen Einbrecher in der Gemeinde Löwenberger Land fest. Nachdem das Trio einem Haftrichter vorgeführt wurde, erließ dieser gegen alle drei Haftbefehle.

Die Männer sitzen nun in Untersuchungshaft, zwei in der JVA in Wulkow (bei Neuruppin) und einer im Gefängnis Wriezen. Die Polizei ermittelt, für wie viele und welche der Einbrüche das mutmaßliche Einbrecher-Trio verantwortlich ist. Laut Sprecherin sollen diese Ermittlungen voraussichtlich mehrere Monate dauern. (dpa)