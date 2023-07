Kind verschwunden Abschiebung von Georgierin abgesagt

In Brandenburg ist die Abschiebung einer Mutter mit Kind nach Georgien abgesagt worden. Der zuständige Landkreis Märkisch-Oderland habe die Meldung zur Abschiebung vorläufig zurückgezogen, weil das Kind derzeit nicht auffindbar sei, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Martin Burmeister, dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Mittwoch in Potsdam. Daher sei die ausreisepflichtige Frau am Mittwochmorgen aus dem Ausreisegewahrsam entlassen worden. Sie habe die Auflage erhalten, sich zusammen mit ihrem Kind bei der zuständigen Ausländerbehörde und dem Jugendamt zu melden.

Die Frau habe weniger als 48 Stunden im Ausreisegewahrsam verbracht, sagte Burmeister. Sie habe sich zuvor „bereits wiederholt der Rückführung durch Untertauchen entzogen“. Deshalb sei zunächst bei Gericht ein Gewahrsamsbeschluss erwirkt worden, aufgrund dessen die Frau in den Ausreisegewahrsam in Schönefeld verbracht worden sei. Den Aufenthaltsort ihres abwesenden Kindes habe sie nicht preisgeben wollen. Die Trennung vom Kind sei „ausschließlich auf Betreiben der Ausreisepflichtigen“ erfolgt, „mutmaßlich um die Rückführung zu verhindern“.

Kritik vom Flüchtlingsrat Brandenburg

Der Flüchtlingsrat Brandenburg hatte zuvor von einer rechtswidrigen Familientrennung gesprochen. Die Frau lebe seit einigen Jahren mit ihrem heute vierjährigen Kind im Land, hieß es dort. Sie sei 2018 schwanger vor ihrem gewalttätigen Ehemann nach Brandenburg geflohen und habe in Eisenhüttenstadt ihr Kind zur Welt gebracht. Eine Abschiebung nach Georgien würde sie erneut der Gefahr aussetzen, ihrem gewalttätigen Ex-Mann zu begegnen, betonte der Flüchtlingsrat. (epd)