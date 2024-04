Leichter Frühjahrsaufschwung Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg und Potsdam gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg ist im April infolge der saisonal üblichen Frühjahrsbelegung zurückgegangen – das gilt auch für Potsdam. 82.058 Menschen waren im auslaufenden Monat in dem Bundesland arbeitslos gemeldet und damit 1394 weniger als im März, wie die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fiel die Frühjahrsbelebung allerdings schwächer aus: Im April 2023 waren 3169 weniger Menschen arbeitslos gemeldet.

Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent. Vergleichen mit dem Vorjahresmonat stieg sie hingegen um 0,2 Punkte. Die Regionaldirektion griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 15. April vorlag.

In Potsdam waren 5716 Menschen arbeitslos gemeldet – 77 weniger als einen Monat zuvor. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent. Im Vorjahresmonat lag die Quote bei 5,5 Prozent.

Im gesamten Agenturbezirk Potsdam, zu dem neben Potsdam auch die Kreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming sowie die kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel zählen, waren 19.361 Menschen arbeitslos. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wurde ein Anstieg um 0,2 Prozentpunkte verzeichnet. Die Nachfrage nach Arbeits- und Fachkräften sei erneut gestiegen, teilte Alexandros Tassinopoulos, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Potsdam, mit. (dpa/cmü)