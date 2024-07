„Mitten in der Gesellschaft angekommen“ Mehr rechtsextreme Parolen in Brandenburg – was tun?

Bötzow, Eichwalde, Erkner: Diese Orte standen jüngst in den Medien, weil dort Personen die Parole „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ skandierten und dazu das Lied „L’amour toujours“ von Gigi D’Agostino umdichteten.

Es sind keine Einzelfälle. Der Brandenburger Polizei sind seit Ende April 27 solcher Sachverhalte bekannt geworden, Stichtag 16. Juni. Im Mai wurden neun Fälle und bis Mitte Juni bereits 17 Fälle erfasst. Die Taten verteilen sich nahezu auf alle Landkreise sowie die kreisfreien Städte, teilt das Polizeipräsidium mit. Schwerpunkttatorte gäbe es nicht.

In allen Fällen wurde Strafanzeige wegen des Verdachts der Volksverhetzung aufgenommen. Der Staatsschutz ermittelt. Doch wie lässt sich intervenieren?

„Wichtig ist es, dass die Menschen Position beziehen und rechtsextremen Aussagen widersprechen“, sagt Maica Vierkant, Geschäftsstellenleiterin beim Aktionsbündnis Brandenburg, einem Netzwerk gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Rassismus. Bei „Ausländer raus“-Parolen zu „L’amour toujours“ rät sie, die Polizei zu rufen.

Auch Veranstalter sollten sensibel sein und im Zweifelsfall die Veranstaltung unterbrechen oder beenden. Von einem Verbot des Liedes hält Maica Vierkant aber nichts, weil nicht das Lied per se das Problem sei. Sie sagt: „Wichtig ist es, eine Sensibilität zu entwickeln und wachsam zu bleiben.“

Maica Vierkant, Leiterin der Geschäftsstelle des Aktionsbündnisses Brandenburg. © Andreas Klaer

Markus Klein, Geschäftsführer des Brandenburgischen Institut für Gemeinwesenberatung (Demos), rät Veranstaltern, sich auf mögliche Vorfälle vorzubereiten und dies dem Publikum zu Beginn zu kommunizieren. Privatpersonen sollten bedenken, inwiefern sie sich bei einer Intervention gefährden, und alternativ nachträglich eine Anzeige erstatten. Dennoch sollten beide Parteien im Dialog zu bleiben, ohne die eigenen Werte und Position zu verlieren.

Er berichtet von Brandenburger Ortsbeiräten, die sich nach einem solchen Vorfall mit einer gemeinsamen Erklärung positionierten. Seit dem Sylt-Video unterstützten die mobilen Beratungsteams bereits bei der Aufarbeitung mehrerer Vorfälle auf Brandenburger Dorffesten. Die Anzahl liege im unteren, einstelligen Bereich, so Klein.

Demokratische Parteien in der Verantwortung

Gideon Botsch, Rechtsextremismusforscher am Potsdamer Moses-Mendelssohn-Zentrum, sieht vorwiegend die demokratischen Parteien in der Verantwortung. Diese müssten der AfD das günstige Umfeld für deren Hauptthema, die Abwehr von Zuwanderung, entziehen, indem sie andere relevante Aspekte fokussieren und Migration ohne ein Angstnarrativ thematisieren. Zudem sollten sie verstärkt im ländlichen Raum präsent sein und unter anderem lokale Wählerbündnisse unterstützen. „In einem Flächenland wie Brandenburg leidet die Demokratie unter dem Rückzug demokratischer Parteien“, so Botsch.

Gideon Botsch, Rechtsextremismusforscher am Moses Mendelssohn Zentrum in Potsdam. © imago images/Metodi Popow/M. Popow via www.imago-images.de

Werner Krause, Politikwissenschaftler an der Universität Potsdam, ergänzt: „Es ist wichtig, Vereine und Initiativen, gerade in Gemeinden und Kommunen, die sich für ein buntes Miteinander engagieren, zu unterstützen.“ Macia Vierkant betont ebenfalls, wie wichtig Maßnahmen zur Demokratieförderung und politischen Bildung seien und berichtet von einer massiven Verunsicherung bei Brandenburger Initiativen mit Blick auf Fördermittel und die anstehende Landtagswahl.

Es bedarf eines deutlichen Signals, dass solche Aussagen keine Kavaliersdelikte sind. Werner Krause, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Vergleichende Politikwissenschaft der Universität Potsdam

Werner Krause sieht zudem eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, auf solche Vorfälle kontinuierlich aufmerksam zu machen, auch medial. Er betont: „Vorfälle wie das Sylt-Video zeigen, dass es nicht auf gesellschaftliche Randgruppen beschränkt ist.“ Er appelliert an eine eindeutige, strafrechtliche Verfolgung. „Es bedarf eines deutlichen Signals, dass solche Aussagen keine Kavaliersdelikte sind.“

Politische Debatte um Migration befeuert

Das Signal in der Öffentlichkeit, es gäbe zu viele Ausländer, sei nicht allein der AfD zuzuschreiben, sagt Gideon Botsch, sondern auch der CDU und anderen demokratischen Parteien. „Mit dem Aufstieg der AfD erleben wir eine diskursive Verschiebung und eine Normalisierungstendenz von migrationsskeptischen und pauschalisierenden Aussagen zu Migrantinnen und Migranten und Migration im Allgemeinen“, ergänzt Werner Krause. Als Beispiele führt er Friedrich Merz’ (CDU) Äußerungen zu „Sozialtourismus“, Zahnarztbehandlungen und „kleinen Paschas“ an.

Auch manche Aussagen von Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) seien nicht hilfreich, sagt Macia Vierkant. Jüngst hatte Stübgen gefordert, wehrfähigen Ukrainern das Bürgergeld zu streichen und Asylbewerber nach Afghanistan und Syrien abzuschieben.

Ausländerfeindliche Aussagen normalisiert

„Migration wird zunehmend als Problem dargestellt“, so Krause. Ausländerfeindliche Aussagen würden normalisiert und Dinge sagbar, vor denen sich Menschen zuvor gescheut hatten. Demos-Chef Markus Klein ergänzt, dass rechtsextreme Einstellungen durch Parolen nun sichtbar werden. Laut der Einstellungsforschung hätten sich rechtsextremistische Einstellungen seit den frühen 2000ern nicht verändert. Auch rechtsextreme Gewalt nehme seit Jahren zu, wie Zahlen, etwa der Opferperspektive, bestätigen.

Solche Positionen sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Macia Vierkant, Leiterin der Geschäftsstelle des Aktionsbündnisses Brandenburg

Macia Vierkant ist noch deutlicher: „Bei Rechtsextremismus hat in den vergangenen Jahren so etwas wie eine Normalisierung stattgefunden. Solche Positionen sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen.“ Auch in Brandenburger Schulen. Rechtsextreme Parolen hätten zugenommen, genauso wie eine Sensibilität dafür. Unter anderem tauche auch der verbotene NS-Spruch „Alles für Deutschland“, für den Björn Höcke (AfD) verurteilt wurde, auf T-Shirts und Plakaten in Brandenburg auf. Auch der NS-Spruch „Arbeit macht frei“ werde verwendet, so Klein.

Gideon Botsch beobachtet eine Zunahme von Alltagsrassismus, der selbstbewusst und stolz geäußert wird. Dieser wurde nach dem AfD-Erfolg bei EU- und Kommunalwahlen nochmal deutlich freigesetzt und Menschen ermutigt, diesen auszuleben. Ein Beispiel ist das „L’amour toujours“-Lied.

Seit Jahrzehnten eine Neonazi-Parole

„Es gibt Akteure, die es aufgreifen, verstärken und zum Sommerhit machen wollen“, sagt Botsch. „Die junge Alternative wirbt ganz gezielt für und mit diesem Song.“ Jeder, der diese Parole verwendet, sollte wissen: „Es ist eine rechtsextreme und Neonazi-Parole.“ „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ wurde bereits seit Ende der 1980er von Rechtsextremen, Neonazis und Skinheads verbreitet, in den sogenannten „Baseballschlägerjahren“ genutzt und war unter anderem die Parole beim Angriff auf das Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen 1992.

Eine aktuelle Sorge ist auch das Skandieren im Rahmen der Fußball-EM in Deutschland. „Bei jedem großen Fußballevent auf deutscher Ebene, auch beim Sommermärchen 2006, haben wir eine Zunahme von rechtsextremer Gewalt, rassistischer Gewalt und radikal-nationalistischen Parolen erlebt“, sagt Botsch. Beim Fußball mache sich eine enthemmte Stimmung breit. Nach dem Auftaktspiel der Fußball-EM wurde das Lied am S-Bahnhof Eichwalde gesungen.