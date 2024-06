Nach den AfD-Siegen in Brandenburg Ministerpräsident Woidke kritisiert die Bundes-SPD

In Brandenburg sieht die extrem rechte AfD nach dem klaren Sieg bei den Europa- und Kommunalwahlen im Land beste Chancen für die Landtagswahl am 22. September. „Damit haben wir im Grunde genommen Geschichte geschrieben“, sagte AfD-Landeschef René Springer. „Wir haben die SPD als führende Kraft in diesem Land abgelöst.“