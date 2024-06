Nach der Wahl ist vor der Wahl AfD-Doppelsieg verändert Brandenburg

Nur noch gut drei Monate. Brandenburg steht am 22. September vor der dramatischsten Landtagswahl seit 1990, nachdem die extrem rechte AfD aus der Kommunalwahl und der Europawahl gleich zweifach als Siegerin hervorging. Und das bei einer Rekordwahlbeteiligung. Dagegen hält der Sinkflug der von Regierungschef Dietmar Woidke geführten Sozialdemokraten an, die in Brandenburg seit 1990 bislang immer den Ministerpräsidenten stellten. Wie gehen die Parteien mit den Verschiebungen um? Brechen jetzt die Dämme zur AfD, mit denen bisher alle demokratischen Parteien auf für die Kommunalebene Koalitionen ausgeschlossen haben? Eine Analyse.