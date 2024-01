Nach Sturz in eiskaltes Wasser 83-jährige Brandenburgerin gestorben

Eine Frau in Brandenburg ist bei Glätte in einen Graben mit eiskaltem Wasser gestürzt und gestorben. Die 83-Jährige rutschte am Dienstag in der Stadt Forst aus und fiel in den Mühlgraben, wie die Polizei in Cottbus am Mittwoch mitteilte. Ein Zeuge hörte ihre Hilferufe und alarmierte die Rettungsdienste.

Die Feuerwehr habe die Frau leblos geborgen, hieß es weiter. Wiederbelebungsmaßnahmen seien erfolglos geblieben. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Bisherige Ermittlungen ergaben laut Polizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. (AFP)