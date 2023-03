Neue Brandenburger Landtagsabgeordnete Hanka Mittelstädt rückt in SPD-Fraktion nach

Brandenburg hat eine neue Landtagsabgeordnete: Die 35-jährige Geschäftsführerin der in der Nordwestuckermark gelegenen Firma „Ucker-Ei“, Hanka Mittelstädt, nahm am Mittwoch erstmals in den Reihen der SPD-Landtagsfraktion Platz. Sie rückte nach für die aus Hohen Neuendorf stammende Innenpolitikerin Inka Gossmann-Reetz, die am Mittwoch als Polizeibeauftragte des Landtags vereidigt wurde.

Gegenüber dieser Zeitung kündigte Mittelstädt an, sich vor allem im Bereich Infrastruktur sowie im Petitionsausschuss engagieren zu wollen. Ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin sowie als Vorsitzende der Agrarmarketingorganisation „Pro Agro“ wolle sie nicht aufgeben, aber reduzieren. „Ich sehe darin kein Problem“, sagte Mittelstädt auf Nachfrage. „Das ist so, wie ein Bauerpräsident, der im Landtag sitzt.“ Der frühere Präsident des Landesbauernverbands, Udo Folgart, war lange auch Landtagsabgeordneter der SPD. Für die Uckermark wolle sie vor allem das Thema Bevölkerungsentwicklung auf die Tagesordnung setzen, sagte Mittelstädt. „Wir erleben derzeit Abzug, wir müssen uns aber um Zuzug kümmern.“

