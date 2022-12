Neue Staatssekretärin in Brandenburg Antje Töpfer startet im Sozialministerium

Das Brandenburger Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (MSGIV) hat eine neue Staatssekretärin. Am Montag trat Antje Töpfer ihr Amt an. Sie folgt auf Anna Heyer-Stuffer, die als neue Leiterin der Zentralabteilung ins Bundesfamilienministerium wechselt. Die promovierte Lebensmittelchemikerin Antje Töpfer arbeitete seit 2015 im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.

„Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit im Interesse Brandenburgs insbesondere in den wichtigen Themenfeldern Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gleichstellung“, so Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Antje Töpfer bringe zudem viel Verwaltungserfahrung und Erfahrung in der Kommunalpolitik mit, so Brandenburgs Sozial- und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne).

Im Potsdamer Ministerium wolle sie vor allem die Brandenburger Ernährungsstrategie mitgestalten, so Töpfer. „Wenn wir die Ernährungsstrategie ressortübergreifend umsetzen, hat sie ein großes Potenzial, unser Agrar- und Ernährungssystem nachhaltig und klimagerecht zu gestalten.“

Nonnemacher dankte Töpfers Vorgängerin Anna Heyer-Stuffer, die in Brandenburg „einen ausgezeichneten Job“ gemacht habe. Als Leiterin des Landeskrisenstabs zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest habe sie maßgeblich dazu beigetragen, dass Brandenburg die Seuche erfolgreich stoppen und eindämmen konnte.

