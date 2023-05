Neuer Landtag Brandenburg wählt am 22. September 2024

Brandenburg wählt am 22. September kommenden Jahres einen neuen Landtag. Das Präsidium habe sich am Mittwoch auf diesen Termin geeinigt, sagte ein Sprecher der Landtagsverwaltung am Donnerstag. Zuvor hatte der RBB über die Festlegung auf das Datum berichtet.

Der 22. September 2024 ist demnach laut Landesverfassung der späteste mögliche Termin. Der Landtag wird für die Dauer von fünf Jahren gewählt.

Derzeit regiert in Brandenburg eine Koalition aus SPD, CDU und Grünen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist seit 2013 im Amt. Er muss um seine Wiederwahl fürchten. In einer Umfrage sackte die SPD zuletzt auf Platz drei ab – hinter CDU und AfD. (dpa/mit cmü)