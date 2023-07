Niedrigwasser Rhin bei Rheinsberg wird gesperrt

Der Rheinsberger Rhin wird wegen Niedrigwassers ab 31. Juli für Ausflügler und Freizeitsportler gesperrt. Das teilte die untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Ostprignitz-Ruppin am Montag mit. Die Befahrung mit „muskelkraftbetriebenen Wasserfahrzeugen“, also etwa Einer- und Zweier-Kajaks, könne aufgrund des geringen Wasserstandes „bis auf Weiteres nicht mehr gestattet werden“. Bereits gebuchte Fahrten für die Zeit ab dem 31. Juli „verlieren damit ihre Gültigkeit und werden storniert“, so die Behörde.

Das Landesumweltamt und der Gewässerunterhaltungsverband Oberer Rhin/Temnitz seien zur Einschätzung gekommen, dass der Rheinsberger Rhin „in Kürze“ nicht mehr schadlos befahren werden kann. Wegen der hohen Verdunstung und ausbleibender Niederschläge werde aktuell der Abfluss aus der Rheinsberger Seenkette in den Rhin über das Wehr an der Obermühle reduziert. Der dortige Pegel werde voraussichtlich ab 31. Juli unter die Marke von 65 Zentimetern fallen. Mit Blick auf die Wetterprognosen für die kommenden 14 Tage sei „keine Besserung zu erwarten“.