Positiver Selbsttest Brandenburgs Gesundheitsministerin Nonnemacher mit Corona infiziert

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Ihr täglicher Selbsttest sei am Montagmorgen positiv ausgefallen, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam mit.

Nonnemacher, die vierfach gegen Covid-19 geimpft sei, befinde sich nun in häuslicher Quarantäne. Es ist den Angaben zufolge die erste Corona-Infektion der 65 Jahre alten Fachärztin für Innere Medizin und stellvertretenden Ministerpräsidentin Brandenburgs.

Nonnemacher kann nach Angaben von Ministeriumssprecher Gabriel Hesse in dieser Woche unter anderem nicht an der Kabinettssitzung und am Landtagsplenum teilnehmen. Sie werde von den Staatssekretären Antje Töpfer und Michael Ranft vertreten. (epd/dpa))

